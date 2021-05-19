ماذا تشير الشامات الموجودة في أماكن الجسم المختلفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تظهر الوحمة أو الشامات بمناطق متفرقة بالجسم، وهي عبارة عن أورام حميدة في الجلد، وعادة ما يكون لونها بني أو أسود، ويمكن أن تظهر بمفردها أو مع مجموعة من الشامات.

تحمل الشامات معانِ كثيرة مختلفة، تعتمد على شكلها والمكان الذي ظهرت فيه، فهناك بعض الدراسات الفلكية التي أجريت حول هذا الموضوع ونشر نتائجها موقع the list.

الشامة على ذراعك:

وجود الوحمة أو الشامة على ذراعك قد يعني أنك شخص مجتهد، ويعني وجودها أنه يجب عليك العمل بجد في كل ما تفعله.

الشامة على الظهر:

أمر شائع جدا، وقد تعني أن حظك سيئ أو تتعرض للخيانة كثير، أو لا تريد العمل بجد، أو أنك ستواجه العديد من العوائق والنكسات.

الشامة على الصدر:

وبحسب النتائج الفلكية أن وجود الشامة على الصدر يدل على حسن الحظ، كما تعني أنك طموحا وكريما، ولكن عليك التأكد بأنها وحمة وليست أي مرض جلدي، لأن الصدر يعتبر من الأماكن الشائع ظهور الشامات به، ولكن إذا كان شكلها غريب وأخذت تنمو أو تتغير لابد من زيارة الطبيب.

شامة على الرقبة:

إذا ظهرت شامة على رقبتك، فقد تشير إلى انك تحتاج إلى الاسترخاء، ويمكن أن تشير في بعض الأحيان إلى حياة قصيرة.

تعد الرقبة مكان شائع للوحمات السرطانية عند الرجال لذلك إذا وجدت وحمات جديدة قم بفحصها جيدا.

شامة الجبين:

تشير شامة الجبين إلى أنك شخص حكيم ونشط ومغامر، وتظهر الوحمات في الجبين بكثرة نظرا لتعرضها لضوء الشمس.

الشامة على الشفاه:

وجود شامة على الشفاه يشير إلى أنك تريد تحقيق الكثير من أحلامك. إذا كانت الشامة في زاوية من شفتك العليا ، فهذا يعني أنك تحب الاستمتاع بالأشياء الدقيقة في الحياة.