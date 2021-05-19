سلاح فعال لخسارة الوزن.. كل ما تريد معرفته عن "رجيم الزنجبيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر الزنجبيل عشبا شائعا في الأدوية التقليدية مثل الأيورفيدا والعلاج الطبيعي ضد الأمراض المختلفة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية والخصائص المضادة للالتهابات، وتشير الأبحاث الحديثة المنشورة في أكاديمية نيويورك للعلوم، إلى أنه يمكن أن يكون أفضل سلاح لك لفقدان الوزن.

يستعرض لكم "الخليج 365"، كل ما تريد معرفته عن "رجيم الزنجبيل" وفوائده، وفقا لموقع thehealthsite.

- فقدان الوزن ومزايا أخرى

تناول الزنجبيل يمكن أن يزيد من حرق السعرات الحرارية وقمع إحساسك بالجوع، وكلاهما ضروريان لفقدان الوزن، إذ وجدت دراسة أن هناك فقدانًا كبيرًا في وزن الفئران بعد إطعامهم بالعشب، وبصرف النظر عن ذلك، خفض أيضًا الالتهابات والكوليسترول ومستويات السكر في الدم بينما يحميهم من الآثار الضارة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، أيضا يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

- أفضل الطرق الحصول عليه

يتمتع بمركبات تعرف باسم "جينجرولز وشوجولز"، إذ تشير مجموعة من الأبحاث إلى أنها تحفز بعض الأنشطة البيولوجية في جسمك، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مضاد للسمنة، كما أنها تسرع عملية التمثيل الغذائي.

- مع الليمون

يمكنك إضافة الزنجبيل إلى عصير الليمون لفقدان الوزن، بالإضافة لذلك يمنحك جرعتك اليومية من فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي يقوي مناعتك.

كما أن وضع قطرات ليمون على شاي الزنجبيل أو مشروبك قد يبقيك رطبًا لفترة طويلة، من أجل زيادة فوائد فقدان الوزن لهذه التوابل إلى الحد الأقصى، تناول المشروب مرتين أو 3 يوميًا.

- خل التفاح

أسهل طريقة للحصول عليه هي مزج الزنجبيل وخل التفاح، سترى نتائج مذهلة في محاربة الانتفاخ، وستوفر عناصر مضادات الأكسدة لخل التفاح فوائد صحية إضافية بينما تبذل جهودًا لفقدان هذه الكيلوجرامات الإضافية.

يمكن أن يكون إضافة ملعقتين إلى شاي الزنجبيل طريقة مثيرة للاهتمام للحصول على هذين المكونين، ومع ذلك ، تأكد من خلطها فقط بعد أن يبرد. يمكن أن يقتل الماء الساخن البكتيريا الصحية لخل التفاح، يمكنك أيضًا عصر القليل من الليمون في هذا المشروب لمزيد من الفوائد. من الناحية المثالية، يجب أن تتناول الشاي على معدة فارغة في الصباح.

- الشاي الأخضر

تناول الشاي الأخضر مع الزنجبيل له عدة فوائد، تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، أحد العوامل المشتركة بينهما هو القدرة على تعزيز التمثيل الغذائي، وهو أمر ضروري لمعركتك ضد السمنة.

قم بقطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة ورقيقة وضعها في الشاي الأخضر أثناء الغليان، يمكنك الحصول على هذا المشروب مرتين في اليوم.

- عصير الزنجبيل

ستضيف القليل من العسل وعصير الليمون إلى ماء الزنجبيل، لتحصل على طعم لاذع من هذه التوابل الهندية الشهيرة.

سيوفر مشروب الزنجبيل أيضًا فوائد تعزيز المناعة مع الحفاظ على رطوبة جسمك، مكعبات ثلج أو اثنتين ستجعل هذا المشروب أكثر إثارة للاهتمام، تناول العصير مرة يوميًا لقمع إحساس الجوع.