إليك ما يحدث عند تخطي حبوب منع الحمل ليوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنتِ تتناولين حبوب منع الحمل، فمن المحتمل أن يكون قد فاتك يوم في وقت ما، هل سألتِ ماذا يحدث لجمسك حينها؟

وفقا لموقع "thelist"، فإن حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم عادة ما تكون عبارة عن مزيج من نوعين من الهرمونات المصممة لمنع هرمون الحمل عن طريق تثبيط إفراز الهرمونات مثل LH والهرمون المنبه للجريب (FSH) من الغدة النخامية إلى الدماغ، حيث يهيئ هذان الهرمونان معا المرأة للحمل من خلال تطوير البويضة وتجهيز الرحم ليكون بيئة مناسبة للحمل.

لذلك، إذا فاتك يوما من تناول حبوب منع الحمل، يمكن إطلاق هذه الهرمونات، والتي قد تسبب بعض ردود الفعل الصغيرة داخل جسمك، ولا يعني بالضرورة تفويت يوم واحد حدوث حمل غير مخطط له.

الآثار الجانبية:

- عندما يفوتك يوم واحدا، فإن بعض التغييرات الطفيفة التي يمكن أن تحدث داخل الجسم تشمل التبقع.

- قد تعاني أيضا من الغثيان أو زيادة الوزن أو الانتفاخ.

- وأخيرا، يمكن أن يحدث صداع وتقلبات مزاجية، وقد ينسحب المخاط الموجود حول عنق الرحم أو يتقلص أيضا، ومن المحتمل أن تصبحي حاملا.

وقالت تارانه شيرازيان، الأستاذة المساعدة في قسم أمراض النساء والتوليد في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، إن لتجنب خطأ ذلك، اضبطي المنبه أو اكتبيه في تقويمك، أو التزمي بجدول يومي صارم من شأنه القضاء على التوتر أو القلق بشأن فقدان أي من حبوب منع الحمل، لذا إذا كنت تميل إلى فقدان العديد من الحبوب في كثير من الأحيان، ففكر في التبديل إلى شكل مختلف من وسائل منع الحمل.