أول ظهور لـ ابنة إيمان فريد الديب.. حضن يجمع بينها وبين والدتها الراحلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على طلاب كلية الحقوق، عقب وفاة المحامية إيمان فريد الديب، ابنة المحامي الشهير فريد الديب، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وشيعت جنازة إيمان فريد الديب، عصر اليوم، من مدينة الشيخ زايد، قبل دفنها في مقابر العائلة.

وعقب وفاة الفقيدة، بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولون صورًا من حياة الدكتورة والمحامية، ابنة فريد الديب، التي ترصد لحظات هامة في حياتها.

صورة ابنة إيمان فريد الديب

وعلى الرغم من عدم نشرها صور لابنتها من قبل، ضمن الصور التي تشارك بها دومًا، إلا أن الفقيدة لديها ابنة شابة تُدعى فريدة.

وتخفي فريدة السادات ابنة الفقيدة، معلوماتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والذي انضمت له منذ 4 سنوات، تحديدًا في 2017، لكن تظهر صورتها الشخصية، التي تجمع بينها وبين والدتها الراحلة، والتي لم تستبدلها منذ 2019.

من هي إيمان فريد الديب؟

- هي واحدة من أبناء المحامي الشهير فريد الديب.

- ولدت الدكتورة إيمان فريد الديب عام 1971.

- تبلغ إيمان من العمر 50 عاما.

- تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة تخصص قانون دولي.

- حصلت على درجة الدكتوراة من الجامعة في عام 2007، عن تخصص الآداب والعلوم الإنسانية «متفرقات».

- ألفت العديد من الكتب في مجال القانون لدراستها ومجال عملها.

- شقيقتها حنان كانت متزوجة من الفنان تامر عبد المنعم.

- متزوجة ولديها أبناء.

- كانت إيمان هي الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

- نقلت إثر إصابتها بفيروس كورونا إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام، وهي في المستشفى تدهورت حالتها الصحية بشدة، في آخر أيامها، حتى وافتها المنية.