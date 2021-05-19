من هي حنان فريد الديب شقيقة الراحلة إيمان؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان تامر عبد المنعم، طليق حنان الديب شقيقة الدكتورة إيمان، ابنة المحامي الشهير فريد الديب، التي توفيت اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن سبب عدم تواجده لتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه متواجد في دبي ولم يتمكن من حضور جنازة شقيقة طليقته.

من هي حنان فريد الديب؟

بدأت حنان الديب مشوارها الإعلامي في 2002، حيث عملت مذيعة فى قناة دريم ثم اختارت الابتعاد عن المجال الإعلامي، لانشغالها بتربية أطفالها ثم عادت مرة أخرى للشاشة بعد سنوات غياب.

ابنة المحامي الشهير خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعملت فترة في مجال المحاماة لكن والدها المحامي فريد الديب منعها من استكمال عملها فى مجال المحاماة الجنائية.

كانت متزوجة من الفنان تامر عبد المنعم ثم أعلنا انفصالهما في عام 2016 ولديها أبناء منه، ولم يكن زوجها ضد فكرة عملها في المحاماة وكان يدعمها باستمرار.

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وفي نفس السياق قالت مصادر مقربة من أسرة المحامي فريد الديب إن الراحلة نقلت إلى أحد المستشفيات بمنطقة المعادي، وكانت تتلقى العلاج في العناية المركزة لفترة ثم استقرت الحالة، وأقرّ الأطباء بحجزها في غرفة متابعة، لكن حالتها تدهورت بشكل كبير أمس حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة قبل قليل.

وغيب الموت اليوم، إيمان ابنة فريد الديب أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أيام حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.