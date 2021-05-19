لقطات مصورة من حياة إيمان فريد الديب قبل وفاتها: كمامة شفافة واحتفالات وفخر بوالدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أعلنت أسرة المحامي الشهير فريد الديب، وفاة ابنته الدكتورة إيمان فريد الديب، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ حرصت عائلتها على الاهتمام بها باتباع العزل المنزلي في المنزل، وتناول البروتوكول العلاجي في المنزل، ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل، بعد تليف الرئتين مما أدى إلى الوفاة.

وعقب إعلان وفاتها، حرص الكثيرون من الأقارب والأهل والأصدقاء على تداول الخبر سريعا، موجهين رسائل رثاء لها، متمنين أن يلهمهم الله الصبر والسلوان عن ما أصابهم بفقدان ابنتهم.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز اللقطات المصورة من حياة إيمان فريد الديب، وفق ما نشرته من صور لها مع عائلتها عبر الحساب الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

صورة إيمان فريد الديب وهي تحتضن والدتها

نشرت إيمان صورًا لها عبر حسابها الرسمي مع والدتها، وكانت ترتدي الكمامة الطبية، بينما والدتها ترتدي الكمامة الشفافة، ممسكة بحقيبة في يديها، وحرصت الراحلة الدكتورة إيمان فريد الديب على احتضان والدتها أثناء التقاط الصورة.

صورة إيمان فريد الديب برفقة أختها أثناء احتفالات عيد الكريسماس

كما نشرت أيضا الدكتورة الراحلة إيمان فريد الديب صورة لها برفقة أختها في إحدى الطرقات المزينة بزينة احتفالات عيد الكريسماس، في إشارة لاحتفالهن وقت التقاط الصورة.

صورة إيمان فريد الديب في إحدى السهرات

وبإطلالة نسائية رائعة، نشرت إيمان فريد الديب صورة لها برفقة إحدى الفتيات مرتدية خلالها فستان سهرة باللون الأسود، والذي يوحي بحضورها أحد الأفراح أو السهرات في وقت التقاط الصورة.

صور إيمان فريد الديب مع والدها

وبتفقد الحساب الرسمي لها، وجدنا أنها كانت تحرص باستمرار على نشر صور لوالدها أثناء قيامه بإجراء المرافعات في المحكمة، مدونة عليها عبارات تدل على فخرها به، كما نشرت العديد من الصور التي التقطتها معه.