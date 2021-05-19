غموض حول علاقتها ببنات عمرو دياب.. دينا الشربيني تتجاهل دعم «جانا» وتتفاعل مع «نور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من دعم الكثيرين والذين جاءت من بينهم الفنانة شيرين رضا، لـ«جانا» ابنة الفنان عمرو دياب في أزمتها الأخيرة، التي أعلنت عنها منذ يومين، إثر طردها من مدرستها بسبب معاناتها من مرض فرط الحركة، إلا أن الفنانة دينا الشربيني تغيبت عن المشهد بشكل ملحوظ، وهو على عكس تفاعلها الدائم مع بنات «الهضبة».

دينا الشربيني لم تدعم «جانا» وتتفاعل مع «نور»

لم تدعم دينا الشربيني، الابنة الصغرى لعمرو دياب، لكنها لا تزال تستمر في التفاعل مع صور شقيقتها «نور» عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو ما أثار الدهشة حول الأمر، حيث أبدت الفنانة إعجابها خلال الساعات الأخيرة بأحدث صور الشقيقة الصغرى لـ«جانا»، على الرغم من عدم تقديمها لموقف دعم للأخيرة.

نور عمرو دياب تثير إعجاب متابعيها بإطلالة كاجوال.. ودينا الشربيني تتفاعل معها

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتفاعل فيها الفنانة دينا الشربيني مع الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، حيث أنها تفاعلت مع مجموعة من الصور التي نشرتها الأخيرة في أبريل الماضي عبر حسابها بموقع «إنستجرام».

وظهرت «نور» في الصور بإطلالة «كاجوال»، إذ بدت مرتدية بلوزة باللون البني وبنطلون جينز، وتفاعل معها المتابعون من خلال الإعجاب والتعليقات.

أزمة جانا عمرو دياب

وكانت «جانا» دونت عبر حسابها منشورا بالإنجليزية، قالت فيه إن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى «queens gate school»، أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وروت جانا دياب كواليس الواقعة في منشورها، إنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن، وتم نصحها بتركها ومغادرتها في الصف الثاني عشر، عقب تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ADHD.