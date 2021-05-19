يحلم بالنجومية ويتابع منى فاروق.. من هو خطيب منة عرفة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت الفنانة الشابة منة عرفة، تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان خطبتها، من شاب يدعى محمود المهدي، وذلك عقب يومين من إعلان الـ«يوتيوبر» علي غزلان، الذي كانت تجمعهما علاقة سابقة انتهت بالحظر، خطبته على ملكة جمال مصر فرح شعبان.

وأثارت الفنانة العديد من التساؤلات بعدم كشفها عن هوية خطيبها، بل وغلق خاصية التعليقات على المنشور الذي أعلنت فيه خبر الخطبة.

وعلى الرغم من محاولات منة عرفة إخفاء الهوية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور التي تجمع الفنانة بـ محمود المهدي، حيث أظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع السوشيال ميديا أن الفنانة نشرت لهما صورة تجمعهما منذ فترة عبر خاصية «ستوري» وعلقت عليها: «الشخص المفضل بالنسبة لي» وأرفقت أغنية «سكاكر السكر» للمطرب اللبناني رامي عياش.

من هو محمود المهدي؟

- شاب من خارج الوسط الفني حاليًا لكنه يحلم بالنجومية.

- أول أعماله القريبة هو فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

- يهتم بمتجر Icloud عبر الإنترنت.

- يتابعه أكثر من 5 آلآف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يتابع 68 شخص فقط، على رأسهم، محمد صلاح، منة عرفة، ومنى فاروق.

- شارك بصورة بدون منة عرفة عقب خبر الخطبة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

إعلان خطبة منة عرفة

ونشرت عبر حسابها الشخصي قبل ساعات قليلة صورة احتوت على دبلة خطوبة ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة» دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

كما طلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» تميزت فيها بظهورها باللون الأحمر، مرتدية بها فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام ومن الخلف ظهرت الخلفية الموجودة بالصورة من خلالها.