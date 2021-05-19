حجر لعبة في الباتيه.. صورة لـ«مخبوزات» تثير الجدل بين الأمهات: الموضوع مرعب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الذعر أصابت الكثير من الأمهات على الجروبات المغلقة الخاصة بالفتيات على «فيسبوك»، بمجرد أن نشرت إحدى السيدات صورة لقطعة من مخبوزات الباتيه التي ابتاعتها من أحد المخابز الإفرنجي، والمتخصصة في صنع عيش الفينو ومشتقاته، وجدت بداخلها حجر يتم استخدامه لتشغيل لعب أو ساعة يد أو حائط.

وسردت السيدة تفاصيل الواقعة، يقولها إنها وجدت ذلك الحجر في إحدى قطع الباتيه التي كانت تتناولها برفقة أبناءها، مشيرة إلى أنها منذ أن وجدتها سيطرت عليها مشاعر الرعب حيال ذلك، إذ أنها لم تكن تدري ماذا تفعل إذا كانت من نصيب أبناءها، خوفا من ابتلاعهم لها وإصابتهم بالتسمم، قائلة «يا بنات لقيت الحجر ده وأنا باكل باتيه.. أنا مخضوضة ومرعوبة من ساعتها، خاصة كنت باكل أنا وعيالي والحمد لله طلعت من نصيبي أنا».

وتسائلت السيدة عما يجب عليها فعله حيال ذلك، «أنا محتارة.. أروح المخبز أقولهم ولا أكتب ع الفيس أحذر الناس من المخبز ولا أعمل أيه»، واستكملت حديثها بأنها لن تقوم بشراء أي شيئ منه مرة أخرى، «أنا شخصيا عمري ما هجيب منه تاني بس بتخيل لو كانت جت في بق طفل كانت حالته هتبقى إزاي.. الموضوع مرعب فعلا».

وعقب نشرها لتلك الصورة، تداول الكثير من السيدات ذلك المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم الشديد من جودة المنتجات والأكلات التي يتم شراءها جاهزة من خارج المنزل، مشيرين إلى أن صحة أطفالهم أهم من تناول وجبة يرغبون بها، حيث عبقت إحدى السيدات قائلة «أنا بقيت أخاف عيالي ياكلوا حاجه من غير ما افتش فيها كويس واتأكد إنها سليمة».

وعلقت أخرى معبرة عن مدى خوفها على أبنائها من استهتار المطاعم والأفران وأي من المطاعم التي تقوم بإعداد وجبات جاهزة حسب قولها، «هتعلم كل الأكل الجاهز واللي ممكن يشتروه من بره واعملهولهم في البيت.. سلامتهم عندي أهم من راحتي».