خلل في وظائف الجسم.. الوضع الصحي لأشهر زوجين سمير غانم ودلال عبد العزيز: «دعواتكم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من القلق تعيشها أسرة الفنان سمير غانم، وجمهوره عقب إصابته بفيروس كورونا رفقة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، خاصة مع تطورات حالتهما الصحية يوم خلف الآخر.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن آخر تطورات الوضع الصحي للثنائي، حيث أكد أن الفنانة لا زالت في المستشفى، قائلًا: «ماشيين معاها صح وبنزورها كل شوية ونتمنى لها الشفاء».

وتابع حسني خلال حديثه ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية cbc والذي تقدمه الإعلامي تان سهير جودة ومني عبد الغني: «الوضع إن شاء الله يكون مستقر»

أما عن الحالة الصحية للفنان سمير غانم، أكد أنه لم يتعافى من الكورونا حتى الآن: «هو لسة المسحة إيجابية، والكورونا موجودة عنده، بالإضافة لوجود خلل في وظائف الجسم كلها، محتاج دعواتكم بالرحمة والشفاء».

كانت الفنانة دلال عبد العزيز، وابنتها دنيا سمير غانم، وعدد من فريق عمل مسلسل عالم موازي، قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، الأمر الذي تسبب في توقف التصوير وخروج المسلسل من المنافسة في الماراثون الرمضاني 2021، حيث كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، مؤخرًا، الأمر الذي استدعى نقلها لأحد مستشفيات العزل وحجزها بغرفة العناية المركزة لإصابتها بضيق في التنفس وعدم انتظام الأكسجين ومؤخرًا تم وضعها على جهاز cpap لتنظيم ضخ الأكسجين بالجسم، وحالتها الصحية مستقرة في الوضع الحالي.

وفي المقابل، يعاني الفنان سمير غانم والذي كان مخالطًا للفنانة دلال عبدالعزيز من بعض تداعيات الفيروس، فضلًا عن معاناته الحقيقية كانت مع قصور بالكلى، وبعض أمراض الشيخوخة، وضيق في التنفس، وتم حجزه بأحد المستشفيات بغرفة العناية المركزة لحين استقرار حالته.