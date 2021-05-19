إطلالات اليوم: هنا الزاهد متألقة.. وميريام فارس جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ مايا دياب:

طلت الفنانة مايا دياب ببلوزة باللون الأبيض، مع بليزر باللون البينك وبنطلون جينيز باللون الفاتح، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكاشمير، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_هنا الزاهد:

ارتدت الفنانة هنا الزاهد توب كت باللون الأسود، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

_ياسمين صبري:

ظهرت الفنانة ياسمين صبري ببليزر باللون الموف، ونسقت معه بلوزة باللون الموف الفاتح، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_كارول سماحة:

تألقت الفنانة كارول سماحة بفستان باللون الأخضر الفاتح، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_ميريام فارس:

كما ارتدت الفنانة ميريام فارس ببليزر باللون النبيتي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.