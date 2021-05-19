أسرار نكشفها لك لحجز غرفة في فندق بسعر رخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

عادة ما تكون غرف الفنادق باهظة الثمن، لكن هذا لا يعني أن تفوت فرصة للاستجمام بعطلتك في أحد الأماكن الخلابة.

فهناك العديد من النصائح التي قدمها موقع "eatthis"، تضمن لك الحصول على غرفة بسعر معتدل.

- متابعة العروض:

الاهتمام بالبحث عن عروض الفنادق، وأسعار الغرف ومقارنتها في فنادق أخرى من نفس الفئة، واختيار السعر الأرخص، كما تجري بعض الشركات السياحية عروضا على عدد الأفراد الكبير.

- حجز أربع ليالي:

معظم الفنادق تقدم عروضا مخفضة عند حجز أربع ليالي، فإذا دفعت السعر كامل لأول ثلاث ليالِ ستحصل على تخفيض على الليلة الرابعة.

- بلوجر للسفر:

اتجه عدد كبير من الشباب لتدوين تفاصيل رحلاتهم على مجموعات "فيسبوك" كدعاية للمكان أو الفندق، لماذا لا تكون واحد منهم وتحصل على خصم مقابل دعايتك لهم؟

- اختار الفنادق غير المشهورة:

ابتعد عن اختيار غرف في الفنادق المشهورة، لأنها تكون باهظة الثمن، وهناك العديد من الفنادق غير المشهورة، ولكن موقعها جيد وقريبة من كل المناطق السياحية.

- موقع الغرفة:

لا تختار الغرفة التي تطل على البحر، لأنها بالطبع ستكون باهظة، واختر أخرى تطل على حمام سباحة أو مناظر طبيعية، واستمتع بمنظر البحر حينما تذهب إليه.

- احجز يوم الأحد:

إذا كنت غير مسافر لعمل أو في إجازة معينة، فابتعد عن أيام الجمعة والسبت، لأنها من أوقات الذروة في الفنادق وتحدد أسعارها بناء على العرض والطلب، ويسعون لملأ الغرف بأسعار مخفضة.

- الحجوزات ملغية:

اختيار أوقات الحجوزات الملغية، وهي الأوقات التي حجزها أشخاص آخرين ولم يتمكنوا من المجئ ولم يستردوا المبلغ كامل أو أي شء منه، لذا تكون الغرفة بسعر أرخص، ويمكنك التواصل مع هؤلاء الأشخاص وسيطلبون منك القليل من المال.

- ابتعد عن مواقع الحجز:

عند حجز الغرفة تواصل مع الفندق نفسه ولا تلجأ لمواقع الحجز الإلكترونية، حيث إن لها نسبة في سعر الغرفة، وعند حجزك من الفندق ستأخذ الغرفة بسعرها العادي.