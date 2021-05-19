هذا ما يكشفه شهر ميلادك عن شخصيتك.. "يناير" عنيد و"مارس" أكثر تفاؤلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يكشف شهر ميلادك عن بعض سمات شخصيتك الفطرية والمخفية، وفي الواقع، يمكن لهذه السمات أن تفتح عينيك على عالم مختلف بداخلك ربما لم تكن على دراية به.

ويمكن أن يوضح لك أيضًا المسار الذي يجب أن تسلكه في المستقبل، كما أوضح موقع "readersdigest".

1- شهر يناير:

يميل مواليد شهر يناير إلى العناد وحب الاستقلالية، واضطراب المزاج والاضطراب العاطفي الموسمي والاكتئاب، ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أن الأشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر هم أكثر عرضة لأن يكونوا مشهورين وذوي مهارات فريدة.

2- فبراير:

يتمتع الأشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر ببعض الحماية ضد الأمراض الشائعة، بالإضافة إلى أن مواليد فبراير يمكن أن يكونوا أقل نشاطًا بدنيًا.

3- مارس:

من المرجح أن يكون مواليد شهر مارس أكثر تفاؤلاً، والتفاؤل هو سمة عظيمة يجب امتلاكها، خاصة في ضوء حقيقة أن الأشخاص الذين ولدوا في شهر مارس يميلون إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن مهما كانت معاناتهم، فإن الأفراد المولودين في مارس قادرون على رؤية الخير في الشر.

4- إبريل:

فيما يتعلق بشخصية مواليد شهر إبريل، فهم متفائلون للغاية وأقل عرضة للتقلبات المزاجية.

5- مايو:

قد يكون لدى مواليد هذا الشهر احتمال أكبر للإصابة بالاكتئاب، ومع ذلك يميلون إلى أن يكونوا أصحاء للغاية، بالإضافة إلى أنهم يتمتعون بالقدرة على ممارسة مجموعة متنوعة من المهن أكثر من غيرهم.

6- يونيو:

يميل مواليد شهر يونيو إلى أن يكونوا أكثر مزاجية من غيرهم، حيث تتحول مشاعرهم بسرعة من الارتفاعات إلى الانخفاضات، وتعود مرة أخرى.

ومن المثير للدهشة أنهم أقل عرضة للإصابة بالاضطراب من غيرهم، ويبدو أن الأشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع عواطفهم.

7- يوليو:

مشاعر مواليد هذا الشهر هي الأكثر اضطرابًا، بالإضافة إلى أن الأفراد المولودين في يوليو هم أيضًا أقل احتمالية أن يكونوا قادة، ويفضلون عيش حياة منخفضة المستوى والاستمتاع بالمتعة البسيطة.

8- أغسطس:

وفقًا لدراسة أجراها معهد الدراسات المالية، يميل مواليد شهر أغسطس إلى عدم الأداء الجيد في المدرسة أو الاستمتاع بها، وهم أقل انجذابًا إلى التعلم الأكاديمي، ويبدو أن الأشخاص الذين ولدوا في أغسطس يتعاملون مع العالم بفلسفة عملية.

9- سبتمبر:

يبدو أن مواليد سبتمبر هم الأقل عرضة للإصابة بالاضطراب، بالإضافة إلى إنهم يميلون أيضًا إلى الأداء الأكاديمي جيدًا وينخرطون في التفكير المجرد والموجه بالتفصيل.

10- أكتوبر:

يميل الأشخاص المولودون في شهر أكتوبر إلى أن يكونوا أكثر عصبية من غيرهم، وهم أيضا من أكثر عرضة للأمراض خاصة مشاكل الجهاز التنفسي، ولكنهم يحتلون المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر بمهارات القيادة.

11- نوفمبر:

مواليده هم أشخاص سعداء، ومن بين كل شهور السنة التقويمية، فإن شهر نوفمبر لديه أدنى ارتباط بالاكتئاب، مثل أولئك الذين ولدوا في أكتوبر، فإنهم يميلون إلى التعرض لمخاطر صحية عامة أعلى.

12- ديسمبر:

على الرغم من أن مواليد شهر ديسمبر سيكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الإنجاب، إلا أنهم قد يكونون أكثر استقرارًا وصحة عاطفيًا من الأشخاص الذين ولدوا في شهور أخرى من العام، بالإضافة إلى إنهم أقل غضبًا من نظرائهم في نوفمبر.