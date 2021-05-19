رانيا منصور تخطف الأنظار بـ«جامب سوت».. ومتابعون: الصيف بقا حلو كده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو وهي تحتفل بفصل الصيف، وظهرت خلاله مرتدية «جامب سوت» باللون الأزرق، مكشوف من منطقة الظهر.

رانيا منصور

وظهرت رانيا منصور، خلال الفيديو، وهي ترقص على نغمات أغنية «حالة حلوة» للفنان آسر ياسين والمطربة اللبنانية ميريام فارس.

وأرفقت الفنانة تعليقات من الأغنية قائلة: «هو بيانو ولا طبلة؟».

تفاعل المتابعون مع الفيديو

وسرعان ما تفاعل جمهور الفنانة رانيا منصور مع الفيديو، إذ جاء من بين التعليقات، «جميلة أوي»، «هو الصيف بقا حلو كده ليه؟»، «الجمال المصري كله».

رانيا منصور بملابس البحر

ونشرت الفنانة رانيا منصور، أمس، صورة ظهرت خلالها وهي مرتدية ملابس للبحر، إذ ارتدت مايوه أسود، يعلوه «كاش مايوه باللون الوردي»، مع وضعها طوق من الورد فوق شعرها.

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على نغمات «أماكن السهر»

وخلال مارس الماضي، نشرت رانيا منصور، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، مقطع فيديو مدته ثوانٍ قليلة، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة.

وخلال الفيديو الذي تخلله أنغام أغنية الفنان عمرو دياب «أماكن السهر»، ظهرت «رانيا» مرتدية «جامب سوت» سوداء قصيرة فوق الركبة، ولملمت شعرها إلى الخلف.

معلومات عن رانيا منصور

- من مواليد مايو عام 1986، أي تبلغ من العمر 35 عاما.

- بدأت حياتها الفنية من خلال مشاركتها في الإعلانات كموديل.

- درست بكلية الآداب.

- جاءت بدايتها التمثيلية من خلال مشاركتها في فيلم «شباب في الممنوع».

- توالت مشاركتها الفنية، ما بين السينما والدراما، فجاء من بينها «اختفاء»، «ضد مجهول»، «وضع أمني»، «حارة اليهود» و«أنا شهيرة أنا الخائن».

- شقيقتها التوأم هي الممثلة نورهان منصور، والتي تماثلها في الشبه تماما.

- يتابعها عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»، 2 مليون شخص.

- تشارك متابعيها بإطلالتها المختلفة.