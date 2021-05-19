«خايفة على رشاقتك وإحنا بنموت».. رانيا يوسف تدخل في مشادة مع فلسطينية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمر فلسطين في الفترة الأخيرة بحرب دائرة بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي، بدأت بأحداث الشيخ جراح، ثم توالى القصف بين الجهتين، واستشهد الأطفال والنساء من الجانب الفلسطيني، وهو ما دفع الفنانين لإبداء تعاطفهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا دخلت الفنانة رانيا يوسف في مشادة كلامية مع إحدى المتابعات، علقت لها على منشورها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مشادة كلامية بين رانيا يوسف وإحدى المتابعات

ونشرت رانيا يوسف مقطع فيديو لها وهي تمارس الرياضة عبر صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام»، فكتبت لها إحدى المتابعات، «إحنا بنموت بفلسطين وأنتي خائفة على رشاقتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي».

هذا التعليق استفز رانيا يوسف وجعلها ترد على تلك المتابعة بأسلوب غير لائق، حيث كتبت رانيا، «بتموتي وماسكة الموبيل وبتفرجي على الانستجرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي إنتي».

وكانت رانيا يوسف قد نشرت فيديو جديد لها عبر تطبيق «إنستجرام»، وهي تمارس تمارين رياضية صعبة داخل صالة الجيم، وممسكة بحديد للحفاظ على رشاقتها بعد فترة رمضان وعيد الفطر المبارك، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر التعليقات على «إنستجرام».

وجدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في سباق رمضان الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، رفقة عدة فنانين مثل يوسف شعبان وحسن الرداد، وكان العمل من تأليف عبير سليمان وإخراج خالد موسى.