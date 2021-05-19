آخر أخبار جانا عمرو دياب مع مرض adhd.. متابعون: عبرت عن معاناتنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات الماضية، تصدرت الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب «جانا»، محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها عن أزمتها مع مدرستها بعد اكتشاف مرضها، إذ أنها تعاني من مرض فرض الحركة والقلق الهلعي، ما أدى إلى قيام المدرسة بطردها منها.

ونرصد من خلال هذا التقرير آخر أخبار جانا عمرو دياب مع مرض adhd، وفق ما أعلنته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

آخر أخبار جانا عمرو دياب مع مرض adhd

نشرت جانا عمرو دياب منشور لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعلن من خلاله أنها تم طردها من المدرسة بعد اكتشافهم أنها تعاني من مرض القلق الهلعي «adhd»، ما يتطلب ذلك معامل خاصة من المدرسين وأصدقائها الطلاب.

ووجهت من خلال هذا المنشور رسالة مؤثرة لمدرستها، وعلقت عليها قائلة «إلى كل من يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وعسر القراءة، والقلق وما إلى ذلك.. من فضلك لا تصدق أنك غير قادر فقط لأن مدرستك أو أي شخص آخر أخبرك بذلك.. أنت قادر بالطبع، فلا تشك في نفسك».

أعراض مرض adhd الذي تعاني منه جانا عمرو دياب

ويعد القلق الهلعي من الأمراض التي لها عدد من الأعراض المختلفة، وتتمثل تلك الأعراض والآلام في الآتي:

- يعاني مريض adhd من آلام في الصدر والمعدة باستمرار.

- يعاني المريض أيضا من نوبات هلع مفاجئة ومتكررة ناتجة عن قلق وخوف شديدين، عند التعرض لأي من الأزمات.

- يشعر المصاب بمرض adhd بالخروج عن السيطرة في أوقات كثيرة.

- يصاب المريض دائما بخوف شديد من الموت، مع الشعور الدائم باقتراب الموت.

- يعاني مريض adhd من خفقان القلب المستمر.

- تعرق الجسد باستمرار.

- الشعور بالقشعريرة في الجسد بالكامل.

- الارتجاف.

- صعوبة التنفس في كثير من الأوقات.

- الشعور الدائم بالغثيان.

ما هو مرض adhd الذي تعاني منه جانا عمرو دياب؟

يتعرض المصابون بمرض adhd إلى نوبات الهلع والخوف المتكررة باستمرار، وفي تلك الللحظة، يسيطر على المريض إحساس اقتراب حدوث شيء سييء أو كارثة أوفقدان أحد من المقربين أو الشعور باقتراب الموت، وعند حدوث تلك النوبة، لا يستطيع المريض أن يسيطر على أفعاله، ويكون لديه رد فعل قوي، ويتخذ جسد رد فعل وكأنه يعاني من نوبة قلبية شديدة.

وبحث الكثير من المتخصصين عن سبب إصابة الأشخاص بهذا المرض، وبالرغم من عدم وجود سبب كافي للإصابة به، إلا أنهم رجحوا أن يكون ذلك نتيجة للعمليات البيولوجية، وتأثيرها على أجزاء الدماغ.

وعقب نشر جانا عمرو دياب لذلك المنشور، انهالت عليها الكثير من التعليقات الداعمة لها، وكان أبرزهم الفنانة شيرين رضا، والتي قالت «خليكي زي ما أنتي.. بحبك»، كما علقت نور ابنتها وشقيقة جانا عمرو دياب أيضا قائلة «فخورة بيكي جدا يا أختي».

وحرص الكثير من متابعين جانا عمرو دياب، الذين يعانون من ذلك المرض على التعليق على منشورها بأنها عبرت عما يدور بداخلهم ومعاناتهم بسبب إصابتهم بذلك المرض.