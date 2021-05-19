خطوبة منة عرفة.. لماذا أثارت الجدل وبحث عنها الجمهور؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع إثارتها أخبار خطوبة منة عرفة، التي أعلنت مساء أمس عن خطوبتها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ نشرت صورة تعبيرية لأحد الأشخاص جالسًا على ركبتيه، يقدم خاتمًا لخطيبته، مدونة عليها عبارة تشير إلى تغيير حالتها الاجتماعية من عزاء إلى مخطوبة قائلة «just got engaged»>

وتداول الكثير من الجمهور ذلك الخبر، حتى أصبح محل اهتمامهم خلال الساعات الماضية، ما جعل منة عرفة تتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ونرصد من خلال هذا التقرير سبب إثارة خبر خطوبة منة عرفة الكثير من الجدل فور إعلانها، كالتالي:

ما سب إثارة خبر خطوبة منة عرفة الجدل؟

جاء إعلان خبر خطوبة منة عرفة مساء أمس، عقب حفل خطوبة اليوتيوبر الشهير علي غزلان بعدة أيام، على ملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان، رغم أنه كان على علاقة عاطفية مع منة منذ فترة زمنية قصيرة، ولكنها لم تستمر طويلا، إذ انفصلا عن بعضهما البعض وفعلا خاصية البلوك على السوشيال ميديا، بعد أن كانا يستعدان لتجهيز منزلهما معا.

وعقب إعلان الفنانة منة عرفة خطوبتها دون إشارة منها إلى خطيبها أو عريسها، واكتفائها بنشر صورة تعبيرية تعلن من خلالها أنها تمت خطبتها، ربط الكثير من الجمهور والمتابعين هذا القرار بخطوبة علي غزلان، مشيرين في الكثير من التعليقات إلى أنهم يعتقدون أن الفنانة منة عرفة اتخذت تلك الخطوة كرد عليه.

ووجه الكثير من الجمهور والمتابعين عددًا من النصائح للفنانة منة عرفة حتى لا تقوم باتخاذ أي من القرارات السريعة المبنية على مشاعر غيرة، مشيرين إلى أن الزواج لا يمكن أن يُبنى سوى على مشاعر حب واحترام وود بين الطرفين.