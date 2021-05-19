«القومي للمرأة» يشكر وزيرة الصحة لتطعيم محاربات السرطان بلقاح كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة والسكان برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لتحركها لتطعيم محاربات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لإعطاء الأولوية للتطعيم بـ لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر احتياجا، خاصة كبار السن والمرضى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص امتنانها وتقديرها لهذه المبادرة العظيمة قائلة، «سعيدة بهذه اللفتة الإنسانية التي ستساهم في تخفيف العبء النفسي عن كاهل محاربات مرض السرطان اللعين وطمأنتهن، حيث يكفيهن معاناتهن من ويلات هذا المرض دون زيادة عبء القلق من فيروس كورونا».

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، ناشدت المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وطالبت المواطنين إدخال بياناتهم بشكل صحيح أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو الذهاب إلى أي مستشفى.

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، وتلقي استفسارات المواطنين المختلفة بشأن الفيروس والإجابة عليها من مصادرها الرسمية، موضحة أنه على المواطنين التوجه فورا إلى المستشفيات في حالة ظهور أي عرض من أعراض فيروس كورونا، وعدم التأخر في طلب الرعاية لصالح المريض، وهناك نسب كبيرة للقدرة الاستيعابية للمستشفيات تصل إلى 47%.

كما طالبت وزارة الصحة، المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والزحام للوقاية من الفيروس، مطالبة المواطنين بالإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للسيطرة على الفيروس، وذلك بالتزامن مع مواعيد إغلاق المحلات مبكرا، استمرارا لذات المواعيد المقررة خلال عيد الفطر المبارك، للسيطرة على الفيروس.