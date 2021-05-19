منة عرفة كيف تحولت من الاكتئاب لإعلان خطوبتها: السر في سببين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة منة عرفة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها خطبتها مساء أمس، إذ نشرت صورة تعبيرية لشخص جالسا على ركبتيه، يقدم خاتم لخطيبته عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة عليها عبارة «just got engaged»، لتعلن بذلك عن تغيير حالتها الاجتماعية من عزباء لمخطوبة.

ونرصد من خلال هذا التقرير كيف تحولت حالة منة عرفة في أيام، بعد أن كانت تعاني من الاكتئاب بسبب التنمر عليها بسبب أداءها في أحد الإعلانات التلفزيونية خلال شهر رمضان الماضي، إلى أن أعلنت خطبتها.

منة عرفة بعد تعرضها للتنمر: عارفة إن صوتي وحش

خلال شهر رمضان الماضي، كانت تحرص الكثير من الشركات على التسابق لعرض إعلاناتهم الخاصة بهم على الكثير من القنوات التلفزيونية أثناء عرض المسلسلات، وكان من أكثر الإعلانات التي أثارت الجدل إعلان الفنانة منة عرفة لإحدى شركات المراتب، إذ تعرضت إثره للتنمر من الجمهور عن طريقة أداءها في الإعلان.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أعلنت الفنانة منة عرفة أنها تعاني من الاكتئاب بسبب تلك التعليقات غير المرضية، وتعرضها المستمر للتنمر بسبب ذلك الإعلان، مشيرة إلى أنها تعرف أن صوتها ليس بالصوت الجيد للغناء، كما أن المخرج هو الذي طلب منها الغناء مع إعطاء الإحساس بالشعور بالضيق.

علي غزلان يعلن خطبته على ملكة جمال مصر

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن اليوتيوبر الشهير «علي غزلان»، خطبته على ملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان، وذلك بعدما كانت تربطه علاقة عاطفية مع منة عرفة منذ فترة وجيزة، وانتهت تلك العلاقة بعد مدة زمنية قصيرة من خلال خاصية «البلوك»، حيث حظر كلا منهما للآخر، ما جعل الجمهور يعتقد أن حالة الفنانة منة عرفة تسوء وازداد اكتئابها بذلك الخبر.

منة عرفة تعلن خطبتها

ولكن على عكس التوقعات، أعلنت الفنانة منة عرفة خطبتها أمس، دون إشارة منها لهوية خطيبها، كما أنها حرصت على عدم تداول أي من الصور له أو صورة واحدة لهما معا سويا، ما جعل الجمهور يبحث عن هوية خطيبها راغبين في معرفته.

وعقب إعلان خطبتها، وجه لها الكثير من الجمهور والمتابعين عدد من النصائح حول التأني في الاختيار وعدم الانسياق خلف مشاعر الانتقام بعد إعلان علي غزلان خطبته، معتقدين أن ما فعلته لم يكن سوى رد اعتبار لها بعد خطبة «غزلان».