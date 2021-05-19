إيمان فريد الديب.. آخر ما كتبته على السوشيال ميديا: رجاء ورحمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت صباح اليوم المحامية إيمان فريد الديب، ابنة المحامي الشهير فريد الديب، عن عمر ناهز 50 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلت إلى المستشفى منذ أيام عدة بسبب تدهور حالتها الصحية، إلا أنها توفيت، ومن المقرر خروج جنازتها عصر اليوم من أحد مساجد الشيخ زايد، عقب صلاة العصر، لتشيع إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

آخر ما كتبته إيمان فريد الديب

وتشارك إيمان مع أصدقائها دوما صور ومنشورات تعبر بها عن حالتها، ويعتبر أكثر من تنشره صورا، لها مع والدها، أو صور لوالدها بمفرده، وأثناء عمله في المرافعات، لتعبر بذلك عن حبها الشديد له وعلاقتهما القوية، ولكن آخر منشور لها كان بعيد عن والدها.

اختارت إيمان فريد الديب أن تناجي ربها، وتدعوه بالرحمة والطمأنينة، حيث كتبت، "اللهن أنزل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة، وانزل عافيتك على كل مريض يشكو التعب، وانزل رحمتك على كل من سكنوا الثرى، يا جبار السموات والأرض، اجبرنا جبرا يليق بك، جبرا أنت أهله، ووليه، برحمتك يا أرحم الراحمين".

من هي إيمان فريد الديب؟

هي إحدى بنات المحامي الشهير فريد الديب، ولدت الدكتورة إيمان فريد الديب عام 1971، أي تبلغ إيمان من العمر 50 عاما، تخرجت إيمان في كلية الحقوق جامعة القاهرة تخصص قانون دولي.

حصلت على درجة الدكتوراة من الجامعة في عام 2007، عن تخصص الآداب والعلوم الإنسانية «متفرقات»، وألفت العديد من الكتب في مجال القانون لدراستها ومجال عملها، شقيقتها حنان كانت متزوجة من الفنان تامر عبدالمنعم.

متزوجة ولديها أبناء، كانت إيمان هي الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد، نقلت إثر إصابتها بفيروس كورونا إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام، وهي في المستشفى تدهورت حالتها الصحية بشدة، في آخر أيامها، ووافتها المنية صباح اليوم، وذلك بحسب مصادر مقربة من الأسرة، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.