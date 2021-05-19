نهال عنبر تدعم القضية الفلسطينية: صعبان عليا الأطفال (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عبر مقطع فيديو قصير، عن تضامنها مع الفلسطينيين، بعد الاعتداءات التي شهدتها غزة من العدو الإسرائيلي، والتي طالت أهلها وأطفالها خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة بعد الاعتداء على أهل حي الشيخ جراح.

وقالت نهال عنبر خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «متضامنة جدًا مع شعب غزة العزل من الاعتداء الإسرائيلي عليهم، حقيقي حاجة فيها قمع واعتداء غير آدمي على كل حاجة على أطفال وشباب ومدنيين وعزل اعتداء جاسم وغير آدمي ولا غير إنساني».

نهال عنبر: بيتعرضوا لإهانات ولحاجات بشعة

وتابعت قائلةً:«لكن بقولكوا احنا متضامنين معاكوا كفنانين ومصريين بنقولكوا خليكوا اقوياء ودي بلدكم لازم تحافظوا عليها وانا عارفة ان انتوا بتتعرضوا لاهانات ولحاجات بشعة ربنا معاكوا ويقويكوا».

وأختتمت قائلةً:«ومصر دايما هي الأم للدول العربية كلها وام لغزة وفلسطين وانا اول وحده متعاطفة وبقول ربنا يقويكوا على اللي انتوا فيه».

تعليق الجمهور على فيديو نهال عنبر: شعب مشرف

لقي مقطع الفيديو الذي شاركته الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وكان من أبرز التعليقات: «الله يحيهم المصريين موقفهم مُشرف الله يحميهم وينصرهم يارب، شعب مشرف وموقف فوق الراس، ربنا ينتقم من العدو، دمروا فلسطين وقتلوا الأطفال، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله المنتقم الجبار، صعبان عليا الأطفال اللي بتموت بالرصاص والقصف».

الاعتداء على أهل الشيخ جراح في فلسطين

ولا تزال اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على أهل فلسطين، وعلى أهل حي الشيخ جراح، إذ تم الاعتداء على المعتصمين هناك، وكذلك على المواطنين الخارجين من صلاة العشاء أمس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وقتلوا الأطفال وشردوا العائلات ودمروا المنازل.