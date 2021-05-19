مودل روز تتعرض لموقف محرج من متابع في بث مباشر: قام بفعل فاضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقف محرج تعرضت له الفاشونيستا السعودية مودل روز، عبر بث مباشر، خرجت فيه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من قبل متابع لها، ما جعلها تنصرف عن الكاميرا وتبتعد عنها بأسرع وقت، بعدما فاجأها بفعل فاضح.

تصدرت الفاشونيستا السعودية، محركات البحث المختلفة، بعد رد فعلها الذي جعل البعض ينتقدها إذ دخلت في نوبة ضحك هيستيري، قبل أن تقطع البث المباشر.

مودل روز تعلق على واقعة الفعل الفاضح

وظهرت مودل روز، في بث مباشر أخر تبرر من خلاله ما حدث وقصة واقعة الفعل الفاضح، قائلةً:«صار اللي صار وحاولت إني اتدارك الموضوع وحاولت أمشي الموضوع وكإنه ما صار شيئ بس لما قريت الكومنتات ما قدرت أمسك نفسي لأني انصدمت».

مودل روز: ما كنت عاوزة أفتح عيون الناس

وتابعت الفاشونيستا السعودية، خلال البث المباشر، قائلةً: «أي واحد ينحط بنفس موقفي رح يصير فيه نفس الشيء ما سويت ردة فعل لأنه ما كنت عاوزة أفتح عيون الناس وتروح تدور عليها، بس ما زالت الناس فاضية ما عندها شيئ وقامت نشرت اللايف، أضحك من هول الموقف اللي شوفته يعني ما توقعت في ناس بقلة الحياة هذه وانصدمت من قلة الحياة هذه».

معلومات عن مودل روز

مودل روز، هي عارضة أزياء سعودية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2013 بدأت نشاطها في عروض الأزياء وتوجهت لهذا المجال حيث كسبت شهرة واسعة فيه، وحظيت على نسبة متابعين عالية، تعتبر هي النسبة الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات في الانستجرام ووصل عددهم إلى عشرة ملايين متابع.

وكانت تصدرت مودل روز محركات البحث على جوجل، العام الماضي، بعد الكشف عن هوية زوجها، وسط صمت تام من جهتها ومن جهة زوجها المحتمل، خاصة أن أحد المواقع ذكر تفاصيل عن علاقتهما، مشيرا إلى أنهما تزوجها عام 2013، وأنه ساعدها على تحقيق حلمها بالشهرة والدخول في عالم الأزياء، الشهرة كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تنف روز تلك الأنباء، رغم أنها نفيها من قبل ارتباطها برجل أعمال إماراتي.