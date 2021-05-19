كيف عبرت ابنة فريد الديب عن تعلقها الشديد بوالدها؟.. أطلقت عليه هذا اللقب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت أسرة المحامي فريد الديب عن وفاة ابنته إيمان فريد الديب، اليوم الأربعاء، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى إتلاف رئتها.

ونرصد من خلال هذا التقرير كيف عبرت نجلة فريد الديب الراحلة عن تعلقها الشديد بوالدها ومعلومات عن بنت فريد الديب الراحلة الدكتورة إيمان فريد الديب، وفق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كيف عبرت ابنة فريد الديب عن تعلقها الشديد بوالدها؟

-وبتفقد حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجدنا أنها كانت تحرص باستمرار على نشر صور لأبيها المحامي الشهير فريد الديب، أثناء قيامه إجراء المرافعات في المحكمة، كما حرصت على نشر صور لها معه مدونة عليها عبارة مؤثر تدل على مدى اعتزازها بوالدها، مطلقة عليه لقب «الأستاذ.. العملاق.. أبي».

أبرز المعلومات عن بنت فريد الديب

- حرصت ابنة فريد الديب الدكتورة إيمان فريد الديب، على اتباع نهج والدها، بدراستها في كلية الحقوق.

- أصبحت بعد ذلك مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

- أعدت رسالة بحثية بعنوان «الطبيعة القانونية للمعاهدات الخاصة للانتفاع بمياه الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة.. مع دراسة تطبيقية للاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل»، لتربط فيها بين الطبيعة القانونية للمعاهدات للانتفاع بمياه نهر النيل في أغراض مختلفة عن أغراض الملاحة.

- تعد بنت فريد الديب، الدكتورة الراحلة إيمان فريد الديب، خالة أبناء الفنان تامر عبد المنعم، والذي تزوج شقيقتها حنان، وأنجب منها أطفال، ثم انفصل عنها بعد ذلك، ليصنع بذلك رابط قوي بينه وبين عائلة فريد الديب.

وعقب إعلان أسرة المحامي فريد الديب وفاة إيمان فريد الديب، انهالت الكثير من المنشورات التي وجهت خالص العزاء للمحامي فريد الديب وأسرته.