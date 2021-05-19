إيمان فريد الديب.. أبرز المعلومات عنها بعد وفاتها بفيروس كورونا (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت ابنة فريد الديب، المحامية إيمان فريد الديب، منذ قليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في إحدى المستشفيات بالقاهرة، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها بعد وفاتها.

من هي إيمان فريد الديب؟

-هي إحدى بنات المحامي الشهير فريد الديب.

- ولدت الدكتورة إيمان فريد الديب عام 1971.

- تبلغ إيمان من العمر 50 عاما.

- تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة تخصص قانون دولي.

- حصلت على درجة الدكتوراة من الجامعة في عام 2007، عن تخصص الآداب والعلوم الإنسانية «متفرقات».

- ألفت العديد من الكتب في مجال القانون لدراستها ومجال عملها.

- شقيقتها حنان كانت متزوجة من الفنان تامر عبدالمنعم.

-متزوجة ولديها أبناء.

-كانت إيمان هي الوحيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

-نقلت إثر إصابتها بفيروس كورونا إلى إحدى المستشفيات منذ عدة أيام، وهي في المستشفى تدهورت حالتها الصحية بشدة، في آخر أيامها.

-وافتها المنية صباح اليوم، وذلك بحسب مصادر مقربة من الأسرة، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

-تشيع جنازة إيمان فريد الديب بعد عصر اليوم من مدينة الشيخ زايد، ومن المقرر دفنها في مقابر العائلة.

-من المقرر أن يعقد العزاء بالشيخ زايد، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد.

وكان المحامي طارق العوضي قد كتب نبأ وفاتها عبر تويتر: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الدكتورة إيمان الديب ابنه الأستاذ فريد الديب المحامي.. اللهم ارحمها واغفر لها وانا لله وانا اليه راجعون».