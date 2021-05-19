تخلص من آثار الكحك والبسكويت والغريبة بالديتوكس: اشربوها بدل المية

القاهرة - سمر حسين - صحة

قدم دكتور التغذية، محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام وإذابة الدهون، عددا من النصائح، ووصفة ديتوكس لتخليص الجسم من آثار الكحك والبسكويت ومخبوزات العيد، حيث يمكن أن يسبب اضطرابات هائلة، خاصة مع تناوله لفترات طويلة وبكميات كبيرة.

ويعاني البعض من الانتفاخ، وفقدان الشهية، وآلام القولون والمعدة، والإسهال أو الإمساك بسبب التغيير المفاجئ في العادات الغذائية السليمة، وقال محمد حلمي في نصائحه، «الناس اللي مصممة تكمل كحك العيد وكأن العيد عندهم شهر مش 3 أيام، والناس اللي الإمساك والبواسير والشرخ الشرجي مبهدلهم، وناس طالعة من رمضان والعيد، عندها اضطرابات هضم وآلام معدة والانتفاخ والمغص، والمعدة اللي مش قابلة أكل وبتتعب من أي حاجة، الديتوكس ده هيساعدكم جدا جدا».

ديتوكس كحك العيد

وقدم استشاري التغذية العلاجية، وصفة ديتوكس لكحك العيد وهي كالتالي:

المقادير:

- 2 لتر ماء فاتر.

- ملعقة كبيرة كمون حب.

- ملعقة كبيرة شمر.

- ملعقة كبيرة خل تفاح.

- ملعقة كبيرة كينوا.

الطريقة:

تنقع المكونات كلها في الماء وتترك ليلة كاملة في الثلاجة.

يصفى تاني يوم الصبح ويشرب منها على مدار اليوم، وليس على الريق.

يجرى تناولها بدلا من الماء.

سعرات الكحك

قطعة الكعك بالملبن 200 سعر حراري.

قطعة الكعك بالتمر 181 سعرًا حراريًا.

قطعة الكعك بالعجمية أو المكسرات 220 سعرًا حراريًا.

قطعة الغريبة من 150 إلى 160 سعرًا حراريًا.

قطعة البيتي فور من 80 إلى 90 سعرًا حراريًا.

بسكويت النشادر من 50 إلى 90 سعرًا حراريًا.

ونصح استشاري التغذية العلاجية، بعدم الإكثار من تناول حلوى العيد، فلا تزيد عن قطعتين لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي تسبب الحموضة ومشاكل في المعدة.