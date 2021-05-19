من هي حنين حسام إحدى ضحايا مودة الأدهم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مودة الأدهم، وحنين حسام، وعدد من المتهمين في قضية الاتجار بالبشر، إلى جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم، بعد سماع مرافعة الدفاع اليوم، وفض الأحراز وسماع أقوال الشهود، في جلسة غابت عنها حنين حسام، رغم صدور قرار ضبط وإحضار لها من قبل هيئة المحكمة، لتصدر عملية البحث على محركات البحث عن أخبار قضية مودة الأدهم.

توجيه تهمة الإتجار بالبشر لحنين حسام

تهمة الإتجار بالبشر هي التي وُجهت لفتاة التيك توك مودة الأدهم منذ أشهر، حيث أنها قامت باستغلال أطفالا أقل من 18 عامًا في صناعة الفيديوهات الخاصة بها وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء من بين هؤلاء الأطفال التي استغلتهم «مودة»، طفلة تدعى حنين حسام، والتي يتشابه اسمها مع فتاة التيك توك حنين حسام، التي تحاكم هي الأخرى في التهمة ذاتها.

ويشار إلى أن «مودة» استغلت الطفلة حنين حسام، في تصوير مقاطع فيديو معها وبثتها عبر حساباتها على منصات مختلفة، بقصد التربح من ورائها وجذب الفئة العمرية لمشاهدتها.

معلومات عن الطفلة حنين حسام

- اسمها حنين حسام، وشهرتها «ساندي».

- عمرها 13 سنة.

- صورت مقاطع فيديو برفقة المتهمة مودة الأدهم، في منزلها، تفاخرت من خلالها عن «ارتباطها» رغم أنها ما زالت طفلة.

ويشار إلى أن المتهمة مودة الأدهم صورت مقاطع فيديو لها برفقة الطفلة «حنين» في وصلة رقص، ونشرتها عبر حساباتها على «إنستجرام» و«تيك توك» و«يوتيوب» في مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكان اعترف والد الطفلة بأنه كان يعلم بما فعلته مودة الأدهم مع ابنته وتصويرها في مقاطع فيديو للحصول على أموال، وذلك لرغبتها في استقطاب تلك الفئة العمرية لمتابعتها على حساباتها وزيادة عدد مشاهديها مستغلة ضعفهم، وعدم إدراكهم لصغر سنهم.