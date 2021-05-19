فيروس كورونا: كيف تتعرف على علامات ضيق التنفس.. ومتى تكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تكون صعوبات التنفس مثيرة للقلق، خاصة عندما تقاوم عدوى خطيرة مثل كوفيد-19، حيث يُترك المزيد من المرضى يلهثون للتنفس ويواجهون ضيقًا في التنفس.

أصبحت حوادث صعوبات التنفس وانخفاض مستويات الأكسجين أمرًا شائعًا جدًا، في مثل هذه الأوقات، كما يقول الأطباء، من المهم بشكل مضاعف - معرفة علامات ضيق التنفس، ومتى تطلب المساعدة، وفقا لموقع timesofindia.

ولكن كيف تحدد بالضبط ما إذا كانت مشاكل التنفس لديك خفيفة أو تحتاج إلى عناية طبية فورية؟.. متى بالضبط يصبح ضيق التنفس مقلقًا؟.

ما هو ضيق التنفس؟

ضيق التنفس هو حالة يشعر فيها الشخص بأنه غير قادر على استيعاب ما يكفي من الهواء للتنفس بشكل طبيعي، طبيا، يشار إليه بضيق التنفس.

بالنسبة لأي شخص، عند حدوث ضيق في التنفس، يمكن أن يشعر أنه لا يستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء في رئتيه، ويشعر بألم شديد في صدره ويسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

ليس فقط مرض كوفيد -19، ولكن الكثير من الحالات الطبية يمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس، بما في ذلك الربو والتهاب الصدر وأمراض القلب أو حتى القلق، ومع ذلك، عندما تنتشر عدوى فيروس كورونا النشطة في الجسم، فإن أي صعوبة في التنفس تصبح سببًا ملحًا للقلق، مع كوفيد، يمكن أن تتفاقم صعوبات التنفس بسرعة وتتطلب رعاية طبية.

لماذا يجب الانتباه إلى فيروس كورونا الحرج؟

على الرغم من أن كورونا يمكن أن يجعل وجوده محسوسًا في جميع أجزاء الجسم، إلا أن الضرر الأكثر عمقًا يحدث للجهاز التنفسي، يمكن أن يكون الشعور بضيق التنفس عند إصابتك بـ كورونا مؤشرًا على إصابة رئتيك بالعدوى.

يكون الشخص الذي يعاني من كورونا أكثر عرضة للإصابة بضيق التنفس إذا كان مصابًا بمرض تنفسي موجود مسبقًا، أو أكبر سنًا، أو مصابًا بالسمنة، أو مصابًا بالسكري، أو يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

يمكن أن يكون ضيق التنفس الناتج عن فيروس كورونا خفيفًا أو شديدًا

من المهم أن تتذكر أن صعوبات التنفس أو ضيق التنفس يمكن أن تحدث حتى في حالات كوفيد الخفيفة، وقد لا تكون مثيرة للقلق دائمًا، ومع ذلك، يصبح الأمر خطيرًا أو قد يحتاج إلى مساعدة إذا كان الشخص يعاني من الالتهاب الرئوي المرتبط بكورونا، يمكن أن يؤدي تأثر الرئة في المراحل المبكرة إلى ضعف الاستجابة المناعية إلى جعل من الصعب على الأعضاء الحيوية الاستفادة من العناصر الغذائية والأكسجين والتسبب في مزيد من مضاعفات التنفس.

لذلك، في أي مرحلة من مراحل العدوى، من المهم للغاية أن تكون على دراية بعلامات التحذير من المتاعب واتخاذ الإجراءات العلاجية وفقًا لذلك، فيما يلي بعض العلامات التي قد تساعدك في التعرف عليهم، وطلب المساعدة:

إذا كنت تعاني من صعوبات متكررة في التنفس

العلامة الأكثر شيوعًا على ضيق التنفس وصعوبة التنفس هي التنفس البطيء والمجهد، إذا وجدت نفسك قصيرا وتلهث بحثًا عن الهواء أو واجهت صعوبات متكررة في التنفس في يوم واحد، فقد يكون ذلك علامة على ضيق تنفس خفيف مرتبط بفيروس كورونا وتحتاج إلى المراقبة، يمكن أيضًا أن تكون صعوبات التنفس مصحوبة بنوبات من السعال المزمن والمستمر، تذكر أن تستمر في مراقبة تنفسك ومستويات تشبع الأكسجين.

إذا كان عليك تقسيم الجمل للتحدث

يُلاحظ التنفس القصير بشكل متكرر في اليوم إلى جانب الحاجة إلى تقسيم الجمل إلى عبارات أقصر، بينما يعد التحدث علامة على ضيق التنفس المعتدل، يمكن أن تكون هذه العلامات مقلقة وتظهر الحاجة إلى مزيد من الاهتمام الشديد بالتنفس.

في هذه المرحلة، قد يستفيد بعض المرضى أيضًا من خلال دمج بعض تمارين التنفس وحركات تقوية الرئة، ومع ذلك، لا تتجاهل المساعدة الطبية، قد يُنصح أيضًا بدعم الأكسجين الخارجي.

تقطيع الكلمات بشكل متكرر، تغير لون الوجه

يعد ضيق التنفس الحاد علامة على أن المريض يواجه خطرًا وشيكًا ويحتاج إلى دخول المستشفى في الحال، عندما يعاني الشخص من ضيق شديد في التنفس، يمكن أن يعاني من انخفاض مستويات الأكسجين، ومواقف تشبه نقص الأكسجة ويجد أنه من المؤلم التحدث بكلمتين أو ثلاث كلمات، المراقبة المتكررة للعلامات، عادة ما يكون العلاج بالأكسجين المكثف مطلوبًا.

ارتباك عقلي ونبض منخفض أو عدم راحة في الصدر

بصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه، يجب أن يكون المريض ومقدم الرعاية على دراية أيضًا بعلامات معينة لصعوبات التنفس الشديدة التي تتطلب رعاية حرجة:

-مستويات تشبع الأكسجين منخفضة للغاية.

- آلام الصدر وعدم الراحة.

-هذيان.

- ارتفاع في درجة الحرارة ونوبات سعال مستمر.

-الالتباس.

-تغير لون الوجه / لون الشفاه مزرق.

- قشعريرة في الأطراف.