مع ارتفاع معدل الإصابات.. أعراض طارئة لـ كورونا يجب عدم تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الموجة الثالثة ترتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في مصر وجميع أنحاء العالم، في العديد من الحالات، لوحظ أن الأعراض تتطور من خفيفة إلى شديدة في أي وقت من الأوقات، حتى أدنى قدر من الإهمال في تحديد أعراض كورونا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ودخول المستشفى وحتى الموت.

على الرغم من أن علامات هذه العدوى في الجهاز التنفسي العلوي تبدأ في الظهور ببطء، إلا أن بعض الأعراض قد تشير إلى أنك بحاجة إلى عناية طبية فورية، وفقا لموقع timesofindia.

كورونا وألم في الصدر

فيروس كورونا هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي العلوي وتهاجم رئتيك (وفي بعض الحالات، حتى قلبك)، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر أو إحساس بالحرقان في الرئتين في عدة حالات، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الألم المستمر أو الضغط في صدرك قد يعني عدوى شديدة في الرئتين ويمكن أن يساعد طلب الرعاية الطبية الطارئة في تقليل مخاطر المضاعفات الشديدة والوفاة.

ما مدى شيوع ألم الصدر

تشير الدراسات إلى أن حوالي 18 بالمائة من الأشخاص يعانون من ضيق في الصدر وعدم الراحة إلى جانب ضيق التنفس عند الإصابة بفيروس كورونا، هذا أكثر شيوعًا في حالات COVID-19 الشديدة مقارنة بالمرض الخفيف، اشتكى حوالي ثلث الأشخاص الذين استسلموا لـ كورونا من آلام في الصدر أكثر من أولئك الذين نجوا من الفيروس.

سبب آلام الصدر

لا يزال الأمر غير واضح، لكن الخبراء في مجال العلوم الطبية يعتقدون أن ألم الصدر أثناء COVID-19 قد يكون بسبب إصابة القلب أو التهاب الرئة.

في بعض الحالات، يمكن أن يدخل SARS-CoV-2 إلى خلاياك من خلال مستقبل يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، ويمكن أن يتلف خلاياك ويسبب الالتهاب، توجد هذه المستقبلات في عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك القلب والرئتين، قد يكون السبب الآخر هو إطلاق جزيئات تسمى السيتوكينات الالتهابية، والتي قد تسبب تلفًا لخلايا القلب، هذه الظاهرة تسمى متلازمة عاصفة السيتوكين، هذا يضر عضلات القلب، مما يؤدي إلى مضاعفات متعلقة بالقلب، تستمر المضاعفات بشكل أسرع في أولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل متعلقة بالقلب.

في حالة التهاب الرئة، يمكن للجزيئات الالتهابية التي يتم إطلاقها في الحيز الجنبي (المنطقة الواقعة بين طبقات الكيس الذي يحيط بكل من رئتيك) أن تحفز مستقبلات الألم وتسبب ألمًا أو حرقة في الصدر، يصاب بعض الأشخاص المصابين بـ كورونا أيضًا بالتهاب رئوي يتضمن التهابًا في الرئتين، مما يؤدي إلى ألم في الصدر.

عادة، تظهر أعراض العدوى في غضون 2-14 يومًا من التعرض لفيروس كورونا، علاوة على ذلك، لا تحدث جميع حالات ألم الصدر بسبب عدوى السارس.

سبب آلام الحلق والصدر

يشير الإحساس بالحرقان في الحلق والصدر أيضًا إلى كوفيد-19، ترتبط أعراض مثل آلام الحلق والارتجاع الحمضي بمشاكل الجهاز الهضمي، وهو عرض شائع آخر لـ COVID-19 شوهد في حوالي 61 في المائة من الحالات.

هذا العرض أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين لديهم تاريخ من أمراض الجهاز الهضمي، يعد الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن والارتجاع الحمضي وآلام الحلق والإمساك من العلامات الشائعة لمشاكل المعدة التي يعاني منها معظم الأشخاص الذين يعانون من كورونا.

أعراض طارئة أخرى لـ كورونا

بصرف النظر عن ألم الصدر، إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية، فعليك طلب المساعدة الطبية الطارئة.

- صعوبة في التنفس.

- عدم القدرة على الاستيقاظ.

- أن تكون الشفاه والأظافر والجلد شاحب اللون الرمادي أو الأزرق.

- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

تذكر أنه كلما تصرفت بشكل أسرع، كان ذلك أفضل من أجل الشفاء العاجل.