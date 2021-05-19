ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى.. تزوج مرتين وانفصل بسبب الغيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أهلا يا عصابة.. يا أوحي يا أوحي.. القلم.. قوم أضرب الجرس.. دي من أعظم الشركات».. إفيهات عدة حينما نتذكرها يخطر ببالنا الفنان الراحل حسن مصطفى، الذي أمتعنا في كثير من الأعمال وخاصة في المسرح، فهو «رمضان السكري» في مسرحية «العيال كبرت»، و«حضرة الناظر» في مدرسة المشاغبين، والذي ترك أعمالًا عظيمة لا تزال تُدرس في المعاهد وعلى الشاشات.

يتزامن اليوم 19 مايو، مع ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى الـ6، إذ رحل عن عالمنا عام 2015.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس من حياته الأسرية، وقصة زواجه من الفنانة ميمي جمال.

تزوج الفنان حسن مصطفى مرتين، الأولى من السيدة بثينة حسن، وأنجب منها ابنه، ودبت الخلافات بينهما حتى استحالت العشرة وانفصلا.

الغيرة وراء انفصال حسن مصطفى عن زوجته الأولى: مفيش نصيب

وكان حسن مصطفى ظهر في لقاء قديم، وتحدث عن كواليس الانفصال، قائلًا: «النصيب والقدر كانوا سبب الانفصال، بشوف نسبة كبيرة من الطلاقات والتوتر موجودة في غير الوسط الفني، والطلاق هو عدم التفاهم في البيت، كان في غيره كبيرة طبعا والست تغير باستمرار، والرجل يغير طبعًا، ولو مكانش بيغير ميبقاش رجل».

حسن مصطفى يروي كواليس زواجه من ميمي جمال: عرفت تخطفني

وعن كواليس تعرفه على الفنانة ميمي جمال، والزواج منها، قال الفنان حسن مصطفى :«ميمي عرفت تخطفني وعرفت بنات كتير قبل الجواز، كنا سوا في فرقة مسرحية في التلفزيون، وكان أول تعامل بينا ومش نافرين من بعض بس مكانش بينا توافق أو تمازج، إلا أن الكلام جاب بعضه وكيوبيد ضرب السهم في جتتي وحصل الحب».

تزوج حسن مصطفى وميمي جمال، في عيد ميلاده الـ33، وتحديدا عام 1966، وأنجب منها التوأم «نجلاء ونورا».