نادين نسيب نجيم تكشف أسباب انفصالها عن زوجها: مكنتش مبسوطة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن أسباب انفصالها عن زوجها، خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، وفضلت عدم الخوض في تفاصيلها على الهواء مباشرة.

وقالت الفنانة اللبنانية خلال اللقاء: «هيدا مانو سؤال بسيطة بده 17 ساعة على الهواء، أكيد هيدي الأسباب بتضل في البيت بيني وبين زوجي، مش مهم القرار من مين، بكل بساطة ما كنت مبسوطة، خدت وقت كبير للتفكير وعطيت فرص كبيرة واشتغلت عليها، لأن الزواج بيتطلب تشتغلي عليه، بس بكل بساطة أنا ما كنت سعيدة ولا مبسوطة».

وألقت المذيعة سؤالًا آخرا عليها، قائلة: «قولتي بإعلان انفصالك عن زوجك أنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد، قدرتي بعد أكتر من سنة ونصف على مرور الإعلان أن تبقوا أصدقاء فعلًا، بيقدروا الأهل بعد ما بينفصلوا يضلهم أصدقاء؟».

وردت نادين نسيب نجيم على السؤال، «لا مش بالهين وبيمرقوا بظروف بيتخانقوا فيها كتير وبيصير قصص، وتعرفي أن الواحد بيكون عنده رده فعل مختلفة، بس اليوم عايشة كرمال أبنائي، أوقات بتضحي بتبلعي الموس وبتسكتي، آخر همي الانتقام والرد، عطيت حالي فرص كتير، هيدا الحياة والأمور وبتضل بين الزوجين، حتى لو كذبوا في التفاصيل والأشياء وكل واحد بيشوف الأشياء من وجهة نظره».

إصابة نادين نجيم في مرفأ بيروت

وخلال أغسطس من العام الماضي، أصيبت الفنانة اللبنانية في انفجار مرفأ بيروت، والذي هز العاصمة اللبنانية ودمر عدد كبير من منازلها، منها منزل نادين نجيم، والتي تعرضت لإصابة خطيرة بوجهها، إذ خضعت لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات بأحد مستشفيات لبنان.

وكانت كشفت نادين نجيم، مسبقا تفاصيل ما تعرضت له خلال وقوع انفجار مرفأ بيروت الضخم، موضحة أنها تركت منزلها حافية القدمين، ونزلت 22 طابقا كي تتمكن من الذهاب للمستشفى، إذ كانت الطرقات مليئة بالجرحى والمصابين.