احذر هذه الأخطاء يمكن أن تحول كورونا الخفيف إلى حالة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، يظل التركيز على التشخيص المبكر وبدء العلاج في الوقت المناسب أمرا مهما للغاية.

أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى تتبع ومراقبة حتى أدنى تغيير في الأعراض واتباع جميع الاحتياطات اللازمة.

هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تحويل كوفيد الخفيف إلى حالة خطيرة، وفقا لموقع indiatimes.

كيف يمكن أن تنتقل الحالة من معتدلة إلى أسوأ؟

تبدأ غالبية حالات كورونا بطريقة معتدلة، ومع ذلك، فإن زيادة المضاعفات التي يمكن أن تصيب المريض يمكن أن تحول العدوى إلى شديدة، وتتطلب دخول المستشفى.

غذى فيروس كورونا عاصفة السيتوكين، ونقص الأكسجة (المرتبط بالكثير من دخول المستشفى في سن أصغر والوفيات في نهاية المطاف) يمكن أن يكون أيضًا عوامل خطيرة يمكن أن تجعل حالتك تزداد سوءًا في فترة زمنية قصيرة.

يعتقد الأطباء أيضًا أنه يجب على المرضى أيضًا اتباع بعض الاحتياطات للسيطرة على أفعالهم، بدءًا من اليوم الأول، وعلى الرغم من أنه لا ينبغي أبدًا تجاهل الأعراض الخطيرة والناشئة لـ كوفيد-19، إلا أن هناك أيضًا بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تعقد حالتك عندما تتعافى من العدوى، فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنب ارتكابها عندما تشك في الإصابة بفيروس كورونا:

الذين يعيشون في حالة إنكار أو نقص الوعي

الإنكار أو نقص الوعي هو أكبر خطأ يمكن أن يكلف صحتك في الوقت الحالي، على الرغم من أهمية الانتباه إلى الأعراض الشائعة وغير العادية والمهددة لـ كورونا، من المهم بنفس القدر التعامل مع عدوى كوفيد الخفيفة على محمل الجد وعدم التعامل معها على أنها تفاعل فيروسي أو تحسسي.

حتى إذا كانت الأعراض المشتبه بها مشابهة لعدوى أخرى، يجب إجراء اختبار كوفيد في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي الاكتشاف في الوقت المناسب أيضًا إلى إنقاذ الشخص من إصابة الآخرين، والاهتمام بالأعراض المقلقة في الوقت المناسب، تقبل حالتك، وابدأ العلاج المناسب وفقًا لذلك.

بدء العلاج بالستيرويد مبكرًا جدًا

يوصى باستخدام الستيرويدات في كثير من الحالات الخطيرة والموجودة في المستشفى لتقليل الالتهاب والشدة، ومع ذلك، لا تتطلب جميع حالات كوفيد استخدام المنشطات، يمكن أن يؤدي الاستخدام العشوائي أو استخدامها في حالات العدوى الخفيفة إلى حدوث مشكلات.

من المهم أيضًا ألا تكون الستيرويدات ولا الكثير من الأدوية علاجات مثالية لـ كوفيد وأن يتم إعادة استخدامها للعلاج فقط لذلك، يجب على أي مريض يعاني من نوبة كوفيد أو يتعافى في المنزل أو غير ذلك أن يظل حذرًا وأن يتناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج فقط.

كما تم ربط الاستخدام المتواصل للستيرويدات بمضاعفات خطيرة، مثل فطار الغشاء المخاطي، أو عدوى الفطريات السوداء.

عدم استشارة أخصائي كوفيد في الوقت المناسب

خطأ كبير آخر يرتكبه الكثير من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا هو استشارة طبيب متخصص يتعلق بعلاج فيروس كورونا في وقت متأخر من الإصابة.

حتى إذا كانت الأعراض مشابهة بشكل غامض للعديد من الإصابات الأخرى، تذكر أن الطبيب المتخصص فقط، الشخص الذي لديه خبرة في رعاية حالات COVID-19 يمكنه إرشادك حول الأدوية التي قد تساعد في تخفيف الأعراض، عندما يجب أن تحصل على المزيد الاختبارات والفحوصات وعلامات التحذير، وعندما يجب عليك طلب المساعدة، يمكن أن يساعدك طلب النصيحة من طبيب متخصص على التعافي بشكل أسرع، استشر طبيبًا اعتبارًا من اليوم الأول من ظهور الأعراض واتبع مسار العلاج المناسب.

الاختبار المتأخر

بسبب الطبيعة المربكة للعدوى، قد يتم اختبار بعض الأشخاص في وقت لاحق مما قد يؤدي إلى تعتيم الجدول الزمني للتعافي، الاختبار المتأخر، التشخيص هو أيضًا أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص الأكثر صحة في عمرهم الأول يعانون من مضاعفات الحالة الشديدة، احترس من جميع علامات العدوى، واطلب المساعدة في الحال، إذا لم تتمكن من إجراء الاختبار، فلا يزال بإمكانك اتباع العزلة.

عدم تتبع العناصر الحيوية الخاصة بك

من المهم جدًا تتبع جميع العناصر الحيوية الخاصة بك من مستويات الحمى، حتى أدنى تقلب في هذه القراءات، مثل انخفاض مستويات الأكسجين (أقل من 92٪) يمكن أن يصبح سببًا ملحًا للقلق ويتطلب مزيدًا من العناية، وبالمثل، فإن الحمى التي لا تنخفض بحلول اليوم السابع هي أيضًا علامة تحذير، ومن ثم، يجب ألا يشعر المرضى بالرضا عن أنفسهم وأن يراقبوا أعراضهم على أساس كل ساعة / ساعتين.

يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أن يكونوا حذرين أيضًا بشأن مراقبة مستويات السكر في الدم وضغط الدم، خلال فترة التعافي.

الانتظار طويلاً للحصول على تقرير اختبار كوفيد الخاص بك

هناك فجوة قد يواجهها بعض الأشخاص في الحصول على تقارير اختبار كوفيد الخاصة بهم، ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون انتظار نتائج الاختبار الخاصة بك هو العلامة الوحيدة لبدء علاجك والخطوة إلى العزلة.

في الوقت الحالي، ما يُنصح به هو أن يبدأ المرضى الذين يشتبهون في الإصابة بفيروس كورونا، أو يبدأون في إظهار الأعراض، الإجراء المناسب، ويعزلون أنفسهم، ويطلبون التوجيه من الطبيب منذ البداية، قد يؤدي الاهتمام بالأعراض منذ البداية إلى إنقاذ الحالة من التحول إلى الحالة السيئة والحصول على العلاج المناسب في الوقت المحدد.