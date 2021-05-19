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رحلة البحث عن «رحاب بنت ليلى» تثير الجدل على «فيسبوك»: حسبي الله ونعم الوكيل

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العملة الورقية

حالة من السخرية والجدل الشديدين شهدهما موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما تم تداول عدد لمجموعة من الفئات النقدية الورقية المختلفة، والتي تم الختم عليها بعبارة مدون عليها «حسبي الله ونعم الوكيل يا رحاب يا بنت ليلى»، وهو ما أثار فضول الكثيرين للتعرف على الفتاة والشاب صاحب الختم المتداول.

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تفاصيل الصور المتداولة  

وسرعان ما لاقت الصور المتداولة تفاعل الكثيرين من رواد «فيسبوك»، ما بين السخرية من الموقف وما بين التساؤل حول الفتاة والشاب، بعدما نشر مجموعة من الأشخاص عدد من الفئات الورقية المختلفة التي حملت الختم ذاته.

تعليقات رواد «فيسبوك»

وانقسمت التعليقات ما بين السخرية، والتعاطف مع موقف الشاب، إذ جاء من التعليقات، «الموضوع مش مضحك خالص والله، أنتوا متخيلين كم الأذى اللي ممكن حد يسببه لحد تاني، يخليه يروح يعمل ختم مخصوص بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، واسم الشخص ويختم بيها على الفلوس علشان كل اللي يمسك الفلوس يحسبن على الشخص ده، متخيلين هو ختم على كام ورقة فلوس أصلا، ولا حتى متخيلين عدد الناس اللي حسبنت على رحاب بنت ليلى، ربنا يزرع في قلوبنا الخير والتسامح»، و«يا ترى عملتي إيه يا رحاب في الراجل عشان توصليه للدرجة دي؟»، «كيدهن عظيم فعلا»، «الرجالة لما تحب فعلا»، «يا جماعة حد يطمنا على رحاب وأمها ليلى»، «اللي يعرف رحاب يقولها تلحق نفسها»، «محتاجين نوصل لرحاب ضروري».

ظهور ختم «رحاب» على العملات خلال الآونة الأخيرة 

كما كشف بعض الأشخاص في التعليقات، أنه تم ظهور هذا الختم خلال الأيام الأخيرة الماضية، على عدد كبير من الفئات الورقية المختلفة، والتي أثارت فضول الكثيرين في محاولة الوصول إلى صاحب الختم الحقيقي، والفتاة أو والدتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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