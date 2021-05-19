بشعر مبلل.. منة فضالي تتألق في جلسة تصوير جديدة: «الملكة منوشة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة منة فضالي في جلسة تصوير جديدة، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها خلال خضوعها لأحدث فوتوسيشن.

إطلالة منة فضالي

وخلال الصورة التي نشرتها «منة»، ظهرت بتسريحة الشعر القصير المبلل، مع ارتداءها عدسات لاصقة ملونة، وعقدا ذهبيا حول عنقها، وقرطا دائريا كبيرا باللون ذاته أيضا.

ودونت الفنانة على الصورة بالإنجليزية، قائلة: «ليس عليك أن تهتم، فالناس ليسوا مضطرين أن يعجبوك، كُن أنت فقط».

تفاعل المتابعون مع الصورة

وخلال دقائق من نشرها، لاقت الصورة تفاعلا كبيرا، من قبل آلاف المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «اللوك ده لايق عليكي جدا»، «تستحقي لقب الملكة منوشة»، «قمر أوي».

منة فضالي بالأحمر في جلسة تصوير

وفي يناير الماضي، شاركت منة فضالي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وخلال جلسة التصوير، ارتدت «منة» بلوزة تميزت بنقوش الورد الأحمر، وبنطلون أسود بالإضافة إلى حذاء ذو كعب عال، كما اختارت وضع المكياج الذي أبرز ملامحها، مع قصة شعر مختلفة.

مواصفات فتى أحلام منة فضالي

وكانت الفنانة منة فضالي كشفت عن مواصفات فتى أحلامها في برنامج «صدى الملاعب» مع مصطفى الآغا المذاع على قناة «MBC».

وأعلنت «منة» عن ندمها في اختيار الفن عن تكوين حياة أسرية: «كنت متسرعة والأسرة أهم من الفن.. ممكن أخلف في سن صغير أحسن ما أخلف في سن كبير، لو رجع بيا الزمن كنت هوافق على الزواج وأسيب الشغل».

ومن ثم انتقلت بعد ذلك في الحديث عن مواصفات فتى أحلامها، فجاءت صفاته «يكون مجنون ومطرقع.. عشان ساعات بكون عاوزة أسافر دلوقتي أو أخرج دلوقتي.. أو ممكن أكل كشري 3 الفجر.. ويكون كريم عشان أنا مبذرة».

وتابعت منة فضالي عن مواصفات فتى أحلامها: «مش شرط يكون غني.. بس يكون مقتدر يعيشني مظبوط ويقدر يفتح بيت، والأهم من دا كله يكون أنه بيحترمني ويحبني ويحب ماما».

وأما عن تجاربها السابقة، التي وصفتها «منة» بالخاطئة: «أنا حظي وحش أو بختار غلط.. أصل أنا رومانسية وحبيبة أوي وعشان كدا بروح في داهية».