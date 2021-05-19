رسائل دعم لـ جانا عمرو دياب بعد طردها من مدرستها لمرضها: اللي باعنا خسر دلعنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تلقت جانا عمرو دياب، رسائل دعم من قبل الكثيرين داخل الوسط الفني وخارجه، بعدما كشفت عن الأزمة التي تعرضت لها داخل مدرستها السابقة في العاصمة البريطانية لندن، والخاصة بإصابتها بمرض فرط الحركة، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها، حتى قررت المدرسة طردها.

آلاف من رسائل الدعم تلقتها جانا عمرو دياب، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من داخل أسرتها ومن خارجها.

شيرين رضا تدعم ابنة عمرو دياب: مصدر إلهام للآخرين

ودعمت الفنانة شيرين رضا، جانا دياب، قائلةً: «أنا فخورة جدًا بك ستظلين دائما في مواجهة هؤلاء المعلمين الجهلة، ومصدر إلهام للآخرين.. أحبك».

نور دياب تدعم جانا: فخورة جدًا بك

كما تلقت جانا دياب الدعم من شقيقتها نور دياب، قائلة: «هذا رائع يا أختي.. فخورة جدا بك لوقوفك والتنديد بهم.. أنتِ تستحقي الأفضل دائما وإلى الأبد».

رسائل دعم من المتابعين: قوية واستثنائية

لم تقف كلمات الدعم على أصدقاء جانا وعائلتها فحسب، بل امتدت لجميع متابعيها، من خلال كلماتهم التي ألقوها عليها، وكان من أبرزها: «ولا يهمك انتي أحسن منهم ومستقبلك واضح ومشرق، فخورين بيكي، من الواضح أنهم لا يعرفون ما خسروه عند خسارتك، كوني قوية، استمري في النجاح، أنت بطلة كل شخص على هذه الأرض لديه موهبة، شغف يدفعه إلى الإنجاز، للأسف، عندما لا يكون هناك دعم من نظام التعليم كثيرًا إذا كان الأطفال يعانون ويتم تصنيفهم على أن حالتهم صعبة وغير مسئولين، أنا معجب بشجاعتك ومثابرتك.. حظا سعيدا، كلنا فخورين بيكي، انتي قوية واستثنائية، انتي صاحبة رسالة أثبتي نفسك للجميع، متضايقيش نفسك، وعلى رأي راغب علامة اللي باعنا خسر دلعنا».

أزمة جانا عمرو دياب

وكانت «جانا» دونت عبر حسابها منشورا بالإنجليزية، قالت فيه إن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى «queens gate school»، أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.