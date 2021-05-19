عطور2021.. خيارات راقية للمرأة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - غالباً ما نشعر بأن العطور تعمل على تحسين المزاج بشكل فوري، لذلك نشعر دائماً بالحاجة الى استخدام العطور المفضلة لدينا. فالعطور النسائية لها قدرة كبيرة على تهدئة النفس وبث روح إيجابية في المرأة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من أجدد عطور 2021 للمرأة العربية، لتجربي منها ما يعجبك.



Chloé Atelier Des Fleurs Tuberosa 1974 Eau de Parfum

Chloé Atelier Des Fleurs Tuberosa 1974 Eau de Parfum



يعد هذا العطر واحداً من ثلاثة عطور جديدة صدرت حديثاً من علامة كلوي Chloé، وبالإمكان التعرف على الفور أن رائحته ترتكز على رائحة مسك الروم، حتى قبل رشه، وهو يتغلغل في البشرة ليكشف عن روائح مخملية وحلوة، وكأنك وجدت زجاجة عتيقة بنغمات مركزة تعود بك الى أجمل الذكريات.

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Escada Candy Love Limited Edition Eau de Toilette

Escada Candy Love Limited Edition Eau de Toilette



هذا العطر هو إصدار محدود من علامة إسكادا Escada، ورائحته تبدو وكأنها بتلات ورود معلقة في قالب حلوى تعلوها الكريمة المخفوقة بالفانيليا. إنه عطر مميز وبالإمكان اعتماده طوال أيام السنة.

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Marc Jacobs Daisy Spring Eau de Toilette

Marc Jacobs Daisy Spring Eau de Toilette



تستمر علامة مارك جاكوب Marc Jacobs في ابتكار إصدارات جديدة من عطر ديزي Daisy، ويعد عطر Marc Jacobs Daisy Spring Eau de Toilette أحدثها، وهو عطر ربيعي منعش يرتكز عل روائح الهال الأخضر وبراعم الورد وخشب الورد.

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Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette Roller-Pearl

Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette Roller-Pearl



هذا العطر الجديد من ديور Dior، هو عطر زهري منعش يعتمد في تركيبته على نغمات الورد والبرغموت والمسك الأبيض. وهو يتميز بزجاجته الزهرية التي تشبه مزيل التعرق، مما يجعلها عملية جداً وسهلة الاستخدام.

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Gucci Flora Limited Edition Gorgeous Gardenia Eau de Toilette

Gucci Flora Limited Edition Gorgeous Gardenia Eau de Toilette



يُعتبر هذا العطر إصداراً محدوداً من علامة قوتشي Gucci، وهو عطر زهري مميز يرتكز على نغمات زهور الفواكه والتوت الأحمر والكمثري، إضافة الى الغاردينيا البيضاء. وسيكون خياراً رائعاً لك خلال هذا الربيع، حيث سيشعرك بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

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Chanel Coco Mademoiselle L'Eau Privée Eau Pour la Nuit

Chanel Coco Mademoiselle L'Eau Privée Eau Pour la Nuit



هذا العطر الجديد من علامة شانيل Chanel، هو أكثر حسية من سابقاته، وقد صُمم خصيصاً لأوقات المساء، وهو يتميز برائحته التي تعتمد على نغمات الياسمين وبتلات الورد مع لمسة من المسك الفواح.

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