منتجات ضرورية لصحة الشعر المصبوغ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - الحفاظ على لون الشعر المصبوغ وصحته هدف جميع النساء اللواتي يستخدمن صبغات الشعر بشكل دوري، خصوصاً أن الشعر المصبوغ غالباً ما يتعرض للاصابة بالضعف والبهتان والجفاف نتيجة المواد الكيماوية الموجودة في العديد من صبغات الشعر. الا أن أسهل الطرق للعناية بالشعر المصبوغ هو اختيار الأنواع الصحيحة من المنتجات. لذلك نرصد في هذا المقال، منتجات ضرورية للحفاظ على صحة وجمال الشعر المصبوغ.



Olaplex No4 Bond Maintenance Shampoo من أولبلكس

Olaplex No4 Bond Maintenance Shampoo



صُمم هذا الشامبو بتقنية فريدة تعمل بشكل فعال جداً، على اصلاح روابط البروتين التي تتكسر عند تلف الشعر نتيجة تعرضه بشكل دائم للمواد الكيماوية التي تدخل في تركيبة العديد من صبغات الشعر. فهو يعمل على جعل الشعر أكثر نعومة وحيوية ولمعاناً.

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Kérastase Reflection Bain Chromatique Sulfate Free Shampoo for Color Treated Hair من كيراستاز

Kérastase Reflection Bain Chromatique Sulfate Free Shampoo for Color Treated Hair



ينصح الخبراء صاحبات الشعر المصبوغ باللون البني والأحمر والأشقر باستخدام هذا الشامبو من علامة Kérastase كيراستاز، فهو يساعد في تثبيت الصبغة والحفاظ على لون الشعر المصبوغ، فضلاً عن أنه يجعل الشعر لامعاً وناعماً كالحرير، بفضل تركيبته الخالية من الكبريتات. ويفضَل أن تشطفي شعرك بالماء البارد عند استخدام هذا الشامبو، فهو يساعد في اغلاق الطبقة الخارجية من الشعر لتعزيز لمعانه بشكل طبيعي.

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EVO Fabuloso Colour Boosting Treatment من ايفو فابولوسو

EVO Fabuloso Colour Boosting Treatment



يحافظ هذا المستحضر على لون الشعر بعد صبغه من جهة، ومن جهة أخرى يعمل على اعادة الحيوية واللمعان للشعر المصبوغ الذي يعاني من البهتان والجفاف والضعف. استخدميه مرة واحدة في الأسبوع واتركيه على شعرك المصبوغ لمدة 3 الى 7 دقائق، بعدها شطفي شعرك بالماء الدافئ.

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Matrix Biolage ColorLast Deep Treatment Pack Multi-Use Hair Mask من مايتركس بيولاج

Matrix Biolage ColorLast Deep Treatment Pack Multi-Use Hair Mask



يعمل هذا الماسك على تعزيز صحة الشعر المصبوغ وجعله أكثر قوة وحيوية ولمعاناً، وهذا بدوره يجعل الشعر المصبوغ أكثر قدرة على الاحتفاظ باللون لفترة أطول. ومن الاستخدام الأول، سيجعل هذا الماسك شعرك المصبوغ أقوى بثلاث مرات وأقل تعرضاً للتكسر بنسبة 70 في المئة، لذلك يعد خياراً رائعاً لجميع أنواع الشعر المصبوغ.

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Unite 7Seconds Detangler من يونت

Unite 7Seconds Detangler



يحمي هذا المستحضر، متعدد المهام، الشعر المصبوغ من أضرار الحرارة وأشعة الشمس فوق البنفسجية، وهما من أبرز الأسباب التي تؤدي الى تلف الشعر المصبوغ وتلاشي لونه بسرعة. لذلك، يوصى باستخدامه بانتظام بعد غسل الشعر مباشرة، وقبل الذهاب الى الشاطئ أو حمام السباحة، فهو يعمل كعازل لحماية الشعر من المياه المالحة والكلور وأشعة الشمس الضارة.

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