جلابيات أنيقة للصبايا من وحي النجمات ومدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - تفضّل الكثيرات من النساء العربيات ارتداء الجلابيات الأنيقة في إطلالاتهن خلال المناسبات اليومية والاجتماعات العائلية المختلفة، ومن أبرز إطلالات الفنانات وأحدثها جمعنا لكُنَّ عدة خيارات للجلابيات المناسبة للصبايا لأناقة مريحة ودائمة تليق بمظهرك.

جلابيات اللون الأزرق من هبة الدري

هبه الدري بجلابية فضفاضة زرقاء -الصورة من حسابها على الانستغرام

لجأت الممثلة المصرية، هبة الدري، لجلابيات اللون الأزرق في مظهرها بشكل كبير، لتعتمد أفكاراً لستايلات لافتة مناسبة للشابات مُحِبَّات المظهر المتجدد والأنيق، ومن وحي أبرز إطلالاتها ظهرت بجلابية زرقاء يومية مصممة بخطوط بيضاء متعارضة بشكل مثلثات وخطوط جانبية مع اكسسوارات فضية، واعتمدت من الناحية الجمالية تسريحة منسدلة للشعر ومكياج زهري يومي، وفي الإطلالة الثانية تأنقت بجلابية فضفاضة زرقاء مصممة بأكمام مصممة بطيات ناعمة ومطرزة بالذهبي في الأسفل، مع تطريزات ملونة للرقبة مع أقراط ذهبية مزينة بخطوط وخرز ملون لمظهر مناسب للاجتماعات الشبابية.

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روان بن حسين بجلابية سوداء مطرزة بالزهور

روان بن حسين بجلابية سوداء مطرزة بالزهور

إن كنتِ بحاجة لإطلالة يومية أنيقة، يمكنك اعتماد جلابية الفاشينيستا والمؤثرة الكويتية، روان بن حسين، والمصممة باللون الأسود المزين بتطريزات الزهور الملونة بأسلوب ناعم ومحتشم، وأكملته بتسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج بني ناعم واكسسوارات ذهبية.

غدير السبتي بجلابية عصرية للصبايا

غدير السبتي بجلابية عصرية للصبايا -الصورة من حسابها على الانستغرام

في إحدى إطلالاتها التلفزيونية، أطلت الممثلة الكويتية، غدير السبتي، بجلابية بيضاء واسعة مزينة بحزام للخصر مطرزة بالزهور الذهبية في الجزء العلوي للتصميم، مع أكمام منفوخة بيضاء مطبعة باللون الأزرق، وأكملت اللوك بمجوهرات ذهبية بتصاميم متنوعة مع تسريحة مرفوعة للشعر بأسلوب ذيل الحصان المزدوج، مع مكياج أصفر وبني ناعمين.

جلابيات أنيقة من لولو العسلاوي

لولو العسلاوي بجلابية للمناسبات -الصورة من حسابها على الانستغرام

تعتمد المذيعة الكويتية، لولو العسلاوي، على تصاميم الجلابيات الأنيقة والمختلفة في إطلالاتها التلفزيونية، ومن أبرز التصاميم اختارت جلابية بنفسجية للمناسبات مصممة بتطريزات خطوط لامعة باللون الأسود والذهبي، مع مجوهرات ذهبية مزينة بفصوص سوداء، وفي إطلاله شبابية مريحة نسقت جلابية بيضاء مزينة بأكمام طويلة مطرزة بالذهبي والأحمر والبيج، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء باللون الأحمر مع قلادة طويلة بفصوص ملونة أضفت عليها لمسة مرحة، كما تألقت بجلابية فوشيا للمناسبات مصممة بفتحة جانبية من الأسفل، مع حزام أسود محدِّد للخصر، ومطرزة بفصوص ملونة مختلفة.

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