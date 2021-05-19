أفضل القمصان الصيفية للرجال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - تعتبر إضافة القمصان الصيفية إلى خزانة ملابس الرجال مهمة لا بدّ منها، خاصة أنها طريقة مثالية لإبراز المظهر الأنيق بدرجة أولى.

تبرز بعض أنواع الأقمشة التي يتم اختيارها وتتعدّد استخداماتها التي تتناسب مع البناطيل، سواء كانت من الجينز، القماش، أو الكتان، كما يمكن أن يساعد ارتداء القمصان المناسبة لدرجات الحرارة الدافئة والظروف الرطبة على الاستمتاع بأجواء رائعة في الهواء الطلق خلال فصل الصيف الحار.

أقمشة صيفية خفيفة

إيترو Etro

للمحافظة على البرودة خلال هذا الفصل، يجب اختيار الأقمشة الصيفية الخفيفة والتي تسمح بمرور الهواء وتكون مثالية للارتداء عندما يصبح الطقس حاراً، لذلك فإن القاعدة الأساسية لأقمشة القمصان هي اختيار الألياف الطبيعية بدلاً من الألياف الصناعية؛ لأن المواد الصناعية تعمل على حبس الرطوبة داخل الجسم، ممّا يحدّ من التهوية.

لا شك أن القطن يسود بشكل أساسي في جميع ركائز أسلوب الصيف للرجال، بالإضافة إلى أنه يمكن القول إن الكتان هو النسيج الصيفي المثالي الأنيق في بساطته، وهو عنصر أساسي في الصيف.

هيرميس Hermès

يأتي الكتان من ألياف نبات الكتان، مما يخلق مادة قوية ذات امتصاص عالٍ وسريعة الجفاف ومثالية لفصل الصيف، ومن أفضل الأقمشة التي يمكن شراؤها هي القمصان الكتان، وعلى الرغم من أنها سهلة التجاعيد، فإنها تبدو أكثر ملابس مريحة ذات امتصاص عالٍ، وقابلة للتنفس للغاية، لذلك ننصح الرجال باستخدام أزرار طويلة الأكمام من الأسفل لصالح الأكمام القصيرة، ويجب البحث عن قمصان ذات ألوان زيتية، بيضاء، وزرقاء فاتحة.

غراي لورين Grey Lauren

هذا وقد برزت القمصان من النسيج القطني خلال هذا الصيف، على الرغم من أنها الخيار المناسب على مدار العام، لكن هو قطن مجعّد يضفي ملمساً ناعماً على الجلد، وكل ما في الأمر أنه قادرعلى الحفاظ على شكله بغض النظر عن نوع الملابس، وهو مفيد بشكل خاص عندما يتم مزجه مع مواد أخرى، خاصة أنه يحافظ على برودة الجسم، ويعتبر التصميم القطني مثالياً للقطع الأكثر تناسقاً مثل القمصان والسترات، حيث إنها عصرية ومثالية للمناسبات الصيفية الرسمية وغير الرسمية، ويمكن تقسيمها إلى قطع منفصلة متنوّعة للغاية.

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خيارات لا تعدّ ولا تحصى

دايفيد كاتالان David Catalan

تمّ تصميم أزياء الرجال بحيث تناسب هذا الصيف بقوة وبساطة، والاختيار الأكبر والأجمل لهذا الصيف هو القميص الجينز أو الجاكيت الجينز الخفيف، فهو مثال جيد لهذا العام؛ ليكون عاماً صيفياً بسيطاً وأنيقاً. فصل الصيف جعل مصممي الأزياء يتفقون على اختيار القمصان من ضمن أزيائهم، بل هو الزي الأساسي للشباب، بجانب شورت الجينز والقماش والبرمودا القماش القصير، كما يستمر البرمودا المنقوش والمشجر الخفيف سيد الصيف.

إيمانويل أنغارو Emanuel Ungaro

القميص هو الموضة لهذا العام، فهو أنيق وبسيط يليق على الشباب والرجال بكل الأعمار، ويتوافر بألوان مشرقة ومبدعة وجميلة، مع تداخل الألوان؛ لتصنع لوحة رائعة على قماش هذا التصميم، وعلى الرجل اختيار ما يناسبه من الأشكال الجديدة بالشكل الذي يناسب شكل الجسم، ويمكن وضعه بداخل البنطلون أو من خارجه، كما يمكن تركه مفتوحاً، وتستمر الألوان السادة كعنصر أساسي في ملابس الصيف.

دانشان Danshan



البيج اللون الرئيس للملابس الصيفية للرجال والشباب عامة، فالألوان الفاتحة هي موضة الصيف، والبيج لون لا يمتصّ الحرارة، ولون مميز حيوي، لذلك لا يوجد رجل لا يميل لاختيار هذا اللون الصيفي الرائع، ولن يكون هذا اللون وحيداً، لكنه سيتداخل مع عدد من الألوان؛ مثل الأبيض، الأزرق، والرمادي، وقد شاهدناه مع الجينز.

أورالي Auralee



وأخيراً، يجب اختيار قماش ناعم وخفيف وبسيط في الصيف، يمتص العرق، ولا يتسبب بالحكة والحرارة، ولا يلتصق بالجسد، لذلك اختار المصممون أقمشة معينة لعمل ملابس الصيف، أولها القطن؛ أي القطن المطبوع عليه أو المنسوج بألوان متعددة وكثيرة، وليس لوناً واحداً، والجدير بالذكر أنه يوجد نوعان من القطن الخفيف والثقيل، لكن الأفضل الخفيف منه، فسعره متوسط، ولا يهدر منه الكثير، أما الكريب فهو نوع من أنواع الأقمشة المميزة، سعره معقول، يمكن صبغه بسهولة، متعدّد الألوان، ويمكن عمل موديلات منه مميّزة وراقية؛ لتلبية ذوق الرجال.

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