شيرين رضا تدعم جانا عمرو دياب بعد طردها من المدرسة: فخورة بيكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعمت الفنانة شيرين رضا، ابنة زوجها السابق، جانا عمرو دياب، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في الأزمة التي أعلنت عنها الأخيرة داخل العاصمة البريطانية لندن، مع مدرستها السابقة، إذ تعاني من الإصابة بمرض فرط الحركة، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها، مما جعلت الإدارة تطردها منها.

وقالت شيرين رضا، ردًا على منشور جانا عمرو دياب، في رسالة دعم لها «أنا فخورة جدًا بكِ ستظلين دائمًا في مواجهة هؤلاء المعلمين الجهلة، ومصدر إلهام للآخرين، أحبك».

لقى تعليق الفنانة شيرين رضا، استحسان الجمهور وتفاعل عدد كبير منهم، إذ علقت إحدى المتابعات قائلةً: «أحسن حاجة فيكي إنك معندكيش حقد دي ضرتي أو دي بنتها، إنتي عقلية واعية جدا وناضجة».

قصة أزمة جانا عمرو دياب

وكانت «جانا» دونت عبر حسابها منشورا بالإنجليزية، قالت فيه إن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى «queens gate school»، أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وروت جانا دياب كواليس الواقعة في منشورها، إنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن، وتم نصحها بتركها ومغادرتها في الصف الثاني عشر، عقب تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ADHD.

معلومات عن جانا عمرو دياب

جانا دياب هي آخر أبناء الفنان عمرو دياب، من مواليد عام 2001، وتبلغ من العمر 20 عاما، غادرت القاهرة وهي في العاشرة من عمرها، وتعتبر الابنة المدللة لوالدها، شقيقة كنزي دياب الصغرى، والتي تجمع بينهن ملامح كبيرة ومتقاربة في الشكل.

دعمتها نور دياب، خلال أزمتها الأخيرة قائلة:«هذا رائع يا أختي.. فخورة جدًا بك لوقوفك والتنديد بهم.. أنتِ تستحق الأفضل دائمًا وإلى الأبد».

كيفية التعامل مع المريض المصاب بفرط الحركة

- التعامل بالهدوء والصبر والاحترام مع الطفل.

- جعل الطفل يمارس الرياضة باستمرار.

- الالتزام بالمتابعة مع الطبيب.