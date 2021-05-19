بعد انتهاء «خلي بالك من زيزي».. محمد ممدوح عن أمينة خليل: لسه بتزعق لنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة أمينة خليل عن دورها في مسلسل «خلي بالك من زيزي» الذي كان يعرض في السباق الدرامي الرمضاني 2021 حيث ظهرت في دور سيدة يحاول الجميع تهدئتها ويطالبونها بالعلاج النفسي لكنها تغضب كثيرا وتدخل في نوبة من الاضطراب النفسي والتوتر.

وقالت أمينة خليل أثناء لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة mbc مصر: «إنها خرجت من هذه الحالة مثل اهتزاز القدم واليد لكنها أثناء التصوير كانت تدخل في حالة التوتر حيث إنها ظهرت كزوجة تحاول الحمل والإنجاب وعندما تفشل تصاب بحالة عصبية شديدة تدفعها للشجار مع زوجها ومع كل من حولها».

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وكشفت أمينة خليل، خلال اللقاء، أنها استطاعت التخلص من حركة يدها وقدميها قائلة: كنت بتنشن كتير وأهز رجلي أثناء أوقات التصوير لأني اشتغلت 4 شهور على الشخصية لكن في الآخر عرفت أتخلص منها.

وعلق الفنان محمد ممدوح أحد أبطال مسلسل «خلي بالك من زيزي»: «أمينة بتكدب لأنها مبطلتش الموضوع ولسة متخلصتش من شخصية زيزي ده لسة بتهز رجلها وبتشخط فيها وبتتعامل معايا أنا وعلي بطريقة غير مقصودة.. ساعات بنادي عليها يا أمينة وتقولي نعم؟».

وفي لقاء سابق قالت الفنانة أمينة خليل إنها ستجسد شخصية مصابة بـADHD، خلال مشاركتها في مسلسل «خلي بالك من زيزي» واستعانت بالقراءة والمتابعة حيث كان لهما دور كبير في تجسيد هذا الدور، كما عرفت لماذا يتصرف المصابون به بطريقة عصبية؟.

وكشفت خلال لقاء في برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «MBC مصر2» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المصابين بالـADHD يقومون بتحريك أقدامهم أو يتصرفون بعصبية عند تعرضهم لضغوطات نفسية أو عندما يشعرون بوجود الكثير من الأفكار في رأسهم، ولهذا يواجهون مشكلة في الكلام.