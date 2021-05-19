أحلام تعلن مرض نجلها وسط دعوات: إلهي أستودعك قطعة من قلبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إن نجلها فاهد الهاجري يتواجد في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقى العلاج، دون أن تكشف عن أي أمراض تسببت في حجزه بالمستشفى.

ونشرت أحلام صورة لابنها فاهد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ودونت عليها: «جعلك يا رب في فرح وسعادة وسنينك سعيدة ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شأن يا رحيم كل عام وأنا أشوف تكبر معاي وأنا فخورة فيك الحمد لله على نعمة فاهد».

وتفاعل متابعو الفنانة الكويتية على التغريدة التي أعلنت من خلال مرض نجلها من ضمنهم تعليق من حساب يحمل اسم «حواء» يطمئنها من المملكة العربية السعودية قائلًا: «أطمنك يا ملكة أن ابنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحاتينه إحنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني».

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وردت أحلام على التعليق الذي يطمئنها على نجلها :«الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر، مختتمة بوضع وجه تعبيري يبكي ويذرف الدموع، لتؤكد خوفها الشديد عليه».

وفي سياق منفصل كانت الفنانة قد اجتمعت مع زوجها رجل الأعمال، مبارك الهاجري، بعد غياب لمدة عام كامل عنها، ووثقت لقاءهما عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وتفاعل بعض متابعيها من رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو قد نشرته معلقين: «مشهد رومانسي ومؤثر»، و«خايفة عليكم من الحسد»، و«عيني دمعت من لقائكم.. دايما مع بعض على طول.. وبتمنى ماتبعدوش تاني عن بعض».