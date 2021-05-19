رغم عدم إعلانها اسمه.. متابعون يتداولون صورا لـ منة عرفة مع «خطيبها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تجمع الفنانة الشابة منة عرفة بشاب يُدعى محمود المهدي، زاعمين أنه هو خطيبها الذي لم تعلن عن شخصيته أو اسمه وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانها عن خطبتها.

وأظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع السوشيال ميديا أن الفنانة منة عرفة متابعة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» كما نشرت لهما صورة تجمعهما منذ فترة عبر خاصية «ستوري» وعلقت عليها: «الشخص المفضل بالنسبة لي» وأرفقت أغنية «سكاكر السكر» للمطرب اللبناني رامي عياش.

وأعلنت منة خطوبتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» دون كشفها اسم خطيبها بينما أغلقت التعليقات، وذلك بعد أيام من إعلان خطيبها السابق اليوتيوبر علي غزلان، خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017.

كما نشرت عبر حسابها الشخصي قبل ساعات قليلة صورة احتوت على دبلة خطوبة ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة» دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

بعد أيام من خطوبة علي غزلان.. منة عرفة تعلن خطوبتها وتغلق التعليقات

كما طلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» تميزت فيها بظهورها باللون الأحمر، مرتدية بها فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام ومن الخلف ظهرت الخلفية الموجودة بالصورة من خلالها.

وحرصت الفنانة الشابة على ارتداء عقد باللون الأحمر ليغطي منطقة الرقبة بأكملها، وبشعر منسدل على كتفيها واضعة ميك أب بسيط بروج لونه أحمر، وارتدت حذاء باللون السيلفر بسير ملفوف حول قدميها.

وشاركت منة متابعيها بصورها قبل ساعات من إعلانها خطبتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وبالرغم من مرور عدة ساعات على ذلك، إلا أنها لم تنشر صورة واحدة لها من خطوبتها أو صورة لعريسها حتى الآن، ما جعل الكثير من المتابعين يفترضون كون تلك الصورة من حفل خطوبتها.