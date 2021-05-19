بعيدا عن التجميل .. فوائد طبية مثيرة للاهتمام لحقن البوتوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يستخدم البوتوكس فقط لإخفاء التجاعيد أو جعل الشفتين تبدوان أكثر امتلاء، بل له أيضا مجموعة من الاستخدامات الطبية المعروفة الأخرى وذلك كما ذكر موقع "روسيا اليوم"

وعلى الرغم من أن البوتوكس اشتهر منذ إنشائه في أواخر الثمانينيات، كونه وسيلة شائعة لعلاج حالات مثل التجاعيد، لكنه، في الواقع، يستخدم أيضا لمعالجة حالات مثل تشنج الرقبة (خلل التوتر العنقي)، والتعرق المفرط (فرط التعرق)، وفرط نشاط المثانة، وكسل العين. وكذلك، قد تساعد حُقن البوتوكس في الوقاية من الصداع النصفي المزمن.

إليك كيفية عمل البوتوكس، والظروف التي يمكنه علاجها، ومخاطر الحصول عليه.

ما هو البوتوكس؟

البوتوكس هو دواء مصنوع من السموم التي تنتجها كلوستريديوم بوتولينوم، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب تسمما غذائيا مميتا. بحيث تجعلك الجرعات الكبيرة من السم مريضا، لكن الجرعات الصغيرة المستخدمة في البوتوكس آمنة بشكل عام.

ويعمل البوتوكس عن طريق اعتراض الرسالة التي ترسلها أعصابك لتحريك عضلاتك، "لذلك لا تتلقى عضلاتك الرسالة وبالتالي لا تنثني"، كما يقول إلكسيس بارشيلز، جراح التجميل المعتمد من مجلس الإدارة والمدرب السريري في RWJ Barnabas Health.

وفي كل مرة تتحرك فيها عضلات وجهك، فإنها بمثابة محاولة تجاعيد في بشرتك، والتي يمكن أن تتحول إلى تجاعيد حقيقية بمرور الوقت. ويمكن أن يساعدك البوتوكس في الحد من تعابير الوجه مثل العبوس الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

ومع ذلك، فإن تأثيرات البوتوكس ليست دائمة، وبمرور الوقت، ستنشئ عضلاتك قنوات جديدة للتواصل مع أعصابك، ما يسمح لها بالبدء في التحرك مرة أخرى. يقول بارشيلز: "يستغرق هذا نحو 12 أسبوعا".

الفوائد التجميلية للبوتوكس:

تقول ليزلي راباخ، طبيبة جراحة تجميل الوجه المعتمدة من مجلس الإدارة في LM Medical: "يمكن للبوتوكس إصلاح العديد من مشكلات التجميل".

وبعض الأسباب الأكثر شيوعا للحصول على البوتوكس هي تجاعيد الوجه والتي تشمل: خطوط العبوس بين الحاجبين، وخطوط الجبين، والتجعد في زاوية الجفون، والخطوط فوق الشفة العليا.

وتشير راباش إلى أن البوتوكس يمكن أن يجعل خط الفك أكثر تحديدا، من خلال إرخاء عضلات الفك. وبمرور الوقت، تتقلص هذه العضلات في الحجم، ما يجعل الفك يبدو أنحف.

ويمكن لحقن البوتوكس إرخاء عضلات الرقبة، ما يقلل من ظهور خطوط الرقبة التي قد تبرز أكثر مع التقدم في العمر.

ويمكن للبوتوكس أن يجعل شفتيك تبدو أكثر امتلاء من خلال إجراء يسمى تقليب الشفاه. ويتضمن الإجراء حقن البوتوكس في العضلات حول شفتك العلوية، عندما تسترخي العضلات، سوف تتدحرج شفتك إلى الأمام وتبدو ممتلئة.

الفوائد الطبية للبوتوكس:

البوتوكس ليس مجرد وسيلة تجميلية، بل يمكنه أيضا علاج العديد من الحالات الطبية، بما في ذلك:

-الصداع النصفي: "يحدث الصداع النصفي أحيانا بسبب توتر شديد في عضلات الوجه وفروة الرأس". ويمكن أن يساعد البوتوكس في إضعاف هذه العضلات مؤقتا، ما يؤدي إلى تحرير التوتر.

-متلازمة المفصل الفكي الصدغي (TMJ): تحدث متلازمة المفصل الفكي الصدغي عندما لا تعمل العضلة التي تربط الفك بجمجمتك بشكل صحيح، ما يسبب الألم وصعوبة في المضغ. وهناك العديد من أسباب الإصابة بمفصل الفك الصدغي، بما في ذلك صرير الفك أو صرير الأسنان، غالبا أثناء النوم. ويمكن أن يساعد استرخاء هذه العضلة بالبوتوكس على التخلص من التوتر في الفك وتخفيف الألم.

-التعرق المفرط: يمكن حقن البوتوكس في أي مكان يكون لديك فيه تعرق مفرط، عادة في فروة الرأس أو الإبط أو الفخذ أو اليدين أو القدمين. وتقول راباخ: "يتم التحكم في التعرق عن طريق غدد ملفوفة في العضلات، لذا فإن لمس البوتوكس عضلات الغدد العرقية سيوقف إنتاج العرق".