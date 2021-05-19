3 سلوكيات تدل على المرحلة المبكرة من مرض ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من عدم توفر علاج لمرض الزهايمر حتى الآن، إلا أن التشخيص المبكر يوفر فرصة أكبر للمصاب لتهيئة نفسه واتخاذ قرارات بشأن الرعاية التي يرغب في تلقيها، لذا من الضروري التعرف على العلامات المبكرة لهذا المرض ووفق لما ورد في موقع "24 ".

فيما يلي أهم ثلاث علامات مبكرة لمرض الزهايمر، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية:

السرعة في الحركة

وفقًا للمعهد الوطني البريطاني للشيخوخة (NIA)، فإن أحد التغييرات السلوكية التي تدل على احتمال الإصابة بالخرف هي السرعة في الحركة مثل المشي ذهاباً وإياباً في نفس المنطقة بسرعة متزايدة.

الأرق والإفراط في النوم

وفقاً للعديد من الدراسات، فإن الأرق يعد أحد أهم العلامات المبكرة للإصابة بمرض الخرف. كما تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في النوم قد يكون أيضاً مؤشراً على الإصابة بالزهايمر.

التصرفات العدوانية

يمكن أن تكون الأفعال العدوانية اللفظية أو الجسدية، التي لم تكن موجودة من قبل، مؤشرًا مبكرًا على مرض الزهايمر. ومن الأمثلة على ذلك توجيه اللوم للأحبة أو محاولة إيذاء شخص قريب منك.