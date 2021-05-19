منى زكي تفجر مفاجأة عن والدتها: تزوجت قاصر بعمر 14 وهربت من زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة منى زكي جمهورها بالحديث لأول مرة عن قصة الزواج الأول لوالدتها وهي قاصر في عمر 14 عاما، من رجل يكبرها في العمر.

وقالت منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» الذي يُذاع على قناة «ON»، إن والدتها لم تكن تدرك معنى الزواج وقضت 4 شهور مع زوجها الذي يكبرها كثيرًا في العمر، وحملت منه ثم هربت وذهبت لمنزل خالتها لأنها لم تكن متقبلة حياتها معه.

وأضافت: أرادت أن تكمل تعليمها ونجحت في ذلك وعندما تعرف عليها والدي.. كان عارف إنها متجوزة ومخلفة وخد كل ده في حضنه وحبها حقيقي.. وشايف إن دي حاجات مكسرتهاش وقوتها وهي ست قوية جدًا وبابا راجل محب وعظيم ورباني على ده.

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وواصلت: «والدي رجل نصير للمرأة وكان يقف بجانبي لما أخواتي الصبيان يصدروا أحكام وكان يقولهم مش من حق حد يتكلم وبربي أولادي الصبيان وبنتي لي لي على هذا».

وتحدثت النجمة عن مسلسلها «لعبة نيوتن» الذي عرض في الماراثون الدرامي 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا قائلة: «عندنا قماشة حلوة أوي، لأن ورق العمل معمول حلو جدًا، بسبب المؤلف، وورشة عمل مها الوزيري مشرفة العمل، أسهم في نجاح العمل، وكل فنان أدى دوره في العمل، أضاف إلى هذه القماشة بكل صدق وضمير».

وأوضحت أنها لم تكن تتخيل ردود الفعل الواسعة حول العمل ونجاحه، متابعة أنها كانت مؤمنة بأنهم يقدمون عملًا محترمًا وورقًا مختلفًا عن باقي الأعمال الرمضانية.

وحول أصعب المشاهد قالت: «كان عندي كتير صعب بس بقى عندي واحد هو الأفضل بعد تحليل الجمهور والناس لأن فيه حد متخصص في لغة الجسد وفسر مشهد الطبيب النفسي بشكل جيد وأنا انبسطت جدًا بتفسيره لأن مكنش في دماغي إن تحركاتي في المشهد كان ليها معنى أنا بس كنت بتحرك لأني حاسة الدور وطلعت مني حركات الجسد دون قصد وطلع ليها معنى بعد تحليل لغة الجسد ففرحت بده».