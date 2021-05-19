شبيهة جيجي حديد: 90% موافق إني شكلها وبلاقي كومنتات مش لطيفة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملامح بسيطة رغم حدتها، عيون خضراء، ولون بشرة أشبه بـ«البرونزي»، مع حاجبين عريضين، كانت أكثر ما ميز هاجر ناصر، 22 عاما، التي تعمل «موديل»، وتشبه بدرجة كبيرة لعارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد.

جلسة تصوير نشرتها الفتاة التي تدرس بكلية السياحة والفنادق، على إحدى المجموعات الخاصة بالملابس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أثارت جدلًا واسعًا، بعدما ذهب المتابعون خلال تعليقاتهم لتشبيه الفتاة بالموديل الأمريكية، في آلاف التعليقات التي أكدت على التشابه بينهما، معلقين: «جيجي حديد انتي اتحجبتي»، «سلمي على مالك زين»، «هو انتي جيجي حديد»، و«شبه جيجي حديد أكتر من نفسها».

فعلى الفور بدأت صور الفتاة العشرينية تتداول بسبب التفاعل الواسع عليهاـ لتقارب ملامحها لملامح الأخيرة.

مش متعمدة.. أنا مع معجبيها

من جانبها، علقت هاجر ناصر، صاحبة الصور، على الأمر مشيرة إلا أنها تتلقى العديد من التعليقات في هذا الصدد: «دايمًا صحابي بيشبهوني بيها، لما أنزل أي صورة يعملولها إشارة، والعكس كمان يعلقوا عندما ويعملولي إشارة».

متابعة: «دي ملامحي مش متعمداها، أنا بحب جيجي حديد أوي، العيلة كلها عندنا من معجبيها، بنشر ليها صور عادي، من زمان، من قبل ما اشتغل موديل كمان».

لم تتعمد الفتاة العشرينية الوصول لملامحها: «ساعات بلاقي نفسي شبهها أنا مش متعمدة، لكن لما بدقق بلاقي فيه اختلافات احنا مش تؤام».

حاولت أظهرها بالحجاب

وأوضحت شبيهة جيجي حديد، خلال حديثها لـ «هُن»: «أنا ممكن فيا من كاريزمتها والطلة، لكن ليا شخصيتي اللي بتميزني وملامحي اللي حاولت أظهرها بالحجاب».

بلاقي كومنتات مش لطيفة

تعليقات عديدة تتلقاها الفتاة فور نشر صورها: «الناس 90% منهم بيقولوا شبهها فعلا، والباقي بيقولوا لاء مش شبهها أوي، أو انتي حلوة أو متشبهيش نفسك».

متابعة: «بلاقي كومنتات مش لطيفة من ناس بتهاجم وتقولي متقوليش إنك شبهها، وخلي ليكي شخصيتك، وده فعلا مش حقيقي مش أنا اللي بقول».

واختتمت: «فيه كتير بيقولوا إن ملامحي ميكس بين بيلا وجيجي بسبب الصور وتغير أوضاعها، لكن في النهاية أنا من معجبين جيجي جدًا».