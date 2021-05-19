هل من الآمن أن يتواجد أطفالك مع الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وقع المزيد من الأطفال ضحية كورونا، رغم اعتبارهم الناقل الصامت للفيروس، لكنهم بدأوا في ظهور أعراض حادة تستمر لفترة طويلة بعد شفائهم.

الأزمة تتمثل في أنه لا يوجد لقاح متاح للأطفال دون سن 18 عامًا، لذا فإن حمايتهم من الإصابة بالعدوى أكثر صعوبة، وهذا يزيد من أهمية تشجيع الأطفال على البقاء في المنزل لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

ولكن هناك قلق متزايد بين الآباء بشأن السماح لأطفالهم بمقابلة الأقارب وأفراد الأسرة الآخرين الذين تم تطعيمهم، هل هم آمنون حولهم أم يحتاجون إلى اتباع أي بروتوكولات؟ هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

هل يجب أن تسمح لأطفالك بمقابلة أشخاص آخرين تم تطعيمهم؟

الحصول على لقاح فيروس كورونا يعني أن الشخص يبني مناعة ضد الفيروس، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يصاب بالفيروس أو أنه غير موجود من حوله، حتى بعد تلقي اللقاح، قد يحمل الشخص الفيروس دون أن تظهر عليه أي أعراض، علاوة على ذلك ، لا يوجد لقاح يضمن الحماية الكاملة ضد الفيروس، قد تكون فعالية اللقاح المُعطى حاليًا 80٪ إلى 90٪ لكن فعاليته تختلف في العالم الحقيقي بسبب عدة عوامل.

ثانيًا، يمكن أن يوجد الفيروس في أي مكان مثل الأسطح المختلفة ويمكن أن ينتقل بسهولة إلى الأطفال أثناء اللعب أو الانخراط في بعض الأنشطة الأخرى، لذلك، من الأفضل في الوقت الحالي الحفاظ على التباعد وممارسة نظافة اليدين بانتظام وارتداء قناع وجه والابتعاد عن الأشخاص الذين لا يعيشون معًا في نفس المنزل.

ما هي المدة التي يحتاجها أطفالك للحفاظ على التباعد؟

من المهم الحفاظ على التباعد مع الآخرين، حتى عندما يتم تطعيمهم حتى الوقت الذي لا نحصل فيه على معلومات كاملة حول متانة المناعة التي تم تطويرها بعد الحصول على اللقاح والعدوى بدون أعراض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

اللقاحات التي يتم إعطاؤها للناس لا تضمن الحماية مدى الحياة من الفيروس، لا تزال هذه المشكلة قيد الاستكشاف وحتى وقت عدم توفر المعلومات المناسبة، من الضروري اتباع جميع إجراءات كورونا، فاللقاح يحمي فقط من حصلوا عليه، وليس الأشخاص من حولهم.

قد يكون الشخص الملقح هو الناقل للفيروس

فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء ويمكن أن يعيش على أسطح مختلفة لعدة أيام، إذا لامس الشخص الملقح الفيروس أثناء التحدث إلى شخص مصاب أو عن طريق لمس السطح الملوث، فلا يزال بإمكانه حمل الفيروس في أنفه، نظرًا لأنه تم تطعيمهم، فقد لا تظهر عليهم أي أعراض ولكن يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين.