هنا الزاهد تنشر صورة لها بجانب طيار: بدأت الإجازة خمنوا البلد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصور أثناء ذهابها لقضاء العطلة الصيفية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ولم تكشف الفنانة هنا الزاهد، عن مكان قضاء العطلة الصيفية، فظهرت في الصور واقفة أمام إحدى الطائرات، وصورة ثانية داخل كابينة القيادة، جالسة إلى جوار قائد الطائرة.

ووجهت «هنا»، سؤالًا إلى متابعيها حول وجهتها، قائلة: «بدأت الإجازة، خمنوا البلد»، ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان زوجها الفنان أحمد فهمي عن جولة سياحية داخل عدد من الدول الإفريقية.

هنا الزاهد تتصدر محركات البحث

وتصدر اسم الفنانة هنا الزاهد محركات بحث جوجل بعد نشر صورها على الانستجرام، من داخل طائرة خاصة.

تفاصيل إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا

يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائها مسحتين، مطالبة كل من تعامل معها بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أي حد شافني أو اتعامل معايا يا ريت يحلل ويطمن على نفسه».

معلومات عن الفنانة هنا الزاهد

من مواليد 5 يناير، عام 1994.

ظهرت لأول مرة على الشاشة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي، وكانت مع الفنان الراحل طلعت زكريا.

شاركت بعد ذلك في مسلسل يوميات ونيس، لعام 2009، وأدت من خلاله دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

عام 2014، شاركت في مسلسل فرق توقيت.