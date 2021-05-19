الامارات | «البوكر العربية»: الإعلان عن الفائز الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «البوكر العربية»: الإعلان عن الفائز الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية أنها ستعلن عن الرواية الفائزة بدورتها لعام 2021 إلكترونياً، الثلاثاء المقبل.

وسيُعقد بعد الإعلان مؤتمر يشارك فيه الفائز بجائزة 2021. والروايات الست المتنافسة هي: «دفاتر الورّاق» جلال برجس (الأردن)، و«الاشتياق إلى الجارة» الحبيب السالمي (تونس)، و«الملف 42» عبدالمجيد سباطة (المغرب)، و«عين حمورابي» عبداللطيف ولد عبدالله (الجزائر)، و«نازلة دار الأكابر» أميرة غنيم (تونس)، و«وشم الطائر» دنيا ميخائيل (العراق).

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