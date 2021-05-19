الامارات | «جوجنهايم أبوظبي» يطلق برنامج «إضاءات فنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجنهايم أبوظبي» يطلق برنامج «إضاءات فنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق متحف جوجنهايم أبوظبي برنامجاً جديداً بعنوان «إضاءات فنية»، يقدم سرداً روائياً حول الأعمال المعارة إلى معرض «التجريد وفن الخط - نحو لغة عالمية»، المقام حالياً في «اللوفر أبوظبي» ويستمر حتى 12 يونيو.

يقدم البرنامج سلسلة من المقابلات مع قيّمي معارض وأكاديميين وفنانين، يعرضون من خلالها شروحاً توضيحية وملاحظات فنية حول الأهمية التاريخية لتلك الأعمال، في إطار نشأة فن الحركة التجريدية وتداخلاتها مع الإبداعات الثقافية لفن الخط في المنطقة العربية وقارة آسيا، حيث تركز كل مقابلة على عمل معيّن وما يميزه من استخدامات فريدة لتلك الأشكال، التي توثق وتوضح كيف أسس فنانو الحركة التجريدية في القرن الـ20 لغة بصرية عالمية جديدة مستوحاة من فن الخط. تتوافر السلسلة حالياً عبر الإنترنت على موقع «ثقافة أبوظبي». وقالت مدير أول مشروع - جوجنهايم أبوظبي، ميساء القاسمي، إن «إطلاق برنامج (إضاءات فنية) يأتي في إطار التزامنا بالعمل عن كثب مع مجتمع الفنون والمتخصصين لدعم الإنتاج الفني المعاصر، فيمثل (إضاءات فنية) فرصة لتعميق معرفتنا بالأعمال المعارة إلى (اللوفر أبوظبي)، ضمن معرض التجريد وفن الخط - نحو لغة عالمية. فيقدم كل مقطع فيديو في السلسلة حوارات مثرية حول ممارسات الفنانين، واكتشاف مختلف الرؤى الجديدة العابرة للثقافات والخلفيات والتوجهات الإبداعية والحركات الفنية». ويسلط برنامج «إضاءات فنية» الضوء على أعمال مجموعة مختارة من الفنانين من القرنين الـ20 والحـ21، بمن فيهم الرسام والنحات ضياء العزاوي، وغادة عامر، وهي فنانة معاصرة اشتهرت بمعالجة قضايا اجتماعية عبر أعمالها التطريزية، والنحاتة الشهيرة شيرازه هوشياري، المرشحة لجائزة تيرنر.

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